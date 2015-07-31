Банк России решился понизить ставку, рубль моментально упал

В пятницу днем совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11,5% до 11%. Новая ставка будет действовать с 3 августа. При этом центробанк рассчитывает, что цена на нефть будет в районе $60 за баррель. Прошлые решения регулятора были более кардинальными.

В заявлении Банка России говорится, что решение снизить ключевую ставку на 0,5% принято с учетом, что «баланс рисков по-прежнему смещен в сторону существенного охлаждения экономики, несмотря на некоторое увеличение инфляционных рисков». Центробанк делает прогноз на то, что замедление роста потребительских цен продолжится из-за слабого внутреннего спроса. Годовая инфляция в июле следующего года составит менее 7% и достигнет целевого уровня 4% только в 2017 году. Дальше Банк России будет принимать решения об уровне ключевой ставки в зависимости от изменения баланса инфляционных рисков и рисков охлаждения экономики — впрочем, здесь в позиции регулятора ничего не изменилось.

В этом месяце, по наблюдениям регулятора, было временное ускорение годовой инфляции, что было обусловлено повышением тарифов на услуги коммунального хозяйства. Так, по состоянию на 27 июля годовой темп прироста потребительских цен составил 15,8% (в июне - 15,3%). Цены сдерживают, по мнению центробанка, сильное сокращение реальных доходов россиян и относительно жесткие денежно-кредитные условия. После прошлого снижения базовой ставки сохраняется тенденция к снижению кредитных и депозитных ставок в российских банках.

Дальнейшая экономическая ситуация будет зависеть от динамики мировых цен на энергоносители, говорят в Банке России. При этом выросла вероятность сценария с продолжительным сохранением цен на нефть на уровне не выше $60 за баррель.

Следующее заседание Совета директоров Банка России запланировано на 11 сентября 2015 года.

К 14:20 мск рубль заметно ослаб после заявления Банка России — пара USD/RUB торговалась на уровне 61,073 (+2,25%), а пара EUR/RUB — на уровне 67,056 (+2,57%).