Укрепление рубля оказалось недолгим, он снова падает на торгах в четверг

В начале торгов в четверг российский рубль сразу начал терять свои позиции, падая против евро и доллара. Недавняя попытка центробанка РФ охладить разогретый валютный рынок, похоже, привела только к временному эффекту. К 15:16 мск пара USD/RUB торговалась на отметке 59,642 (+1,56%), а пара EUR/RUB — на уровне 65,465 (+1,52%).

Вчера Банк России объявил, что прекратил покупать валюту на внутреннем рынке для своих резервов с 28 июля. Так регулятор взял паузу в своих валютных интервенциях, которые начал еще три месяца назад. Прежде (с середины мая) центробанк ежедневно покупал $200 млн, чтобы постепенно пополнить оскудевшие резервы — кстати, за все это время банк приобрел чуть более $10 млрд. "Банк России неоднократно отмечал, что будет минимизировать влияние операций по пополнению международных резервов на ситуацию на валютном рынке, оперативно корректируя объем покупок иностранной валюты",— объяснил свое решение ЦБ в среду.

Однако, эксперты рынка считают, что регулятор и так должен был прекратить свои покупки — перед этим мы видели, как курс доллара впервые с середины марта вырос до уровня 61 руб. за доллар, за пять дней поднявшись на 4 с лишним рубля. Сами участники рынка уверены, что ослабление рубля произошло не только из-за падающих цен на нефть, но и из-за этих валютных интервенций (хотя банк называет свои действия по-другому).

Другие эксперты думают, что центробанк отказался от валютных покупок, чтобы подготовить почву для снижения ставки на завтрашнем заседании. "Пойдя на этот шаг, ЦБ сознательно ограничил давление на курс, подготавливая возможность снижения ключевой ставки в эту пятницу, поскольку это снижение само по себе способно оказать негативный эффект на рубль",— говорит аналитик Райффайзенбанка Мария Помельникова.