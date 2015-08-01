ЕЦБ перестал верить в силу евро. Эксперты говорят, еврозоне нужна девальвация

Кажется, в Европейском центробанке началась депрессия — экономисты и политики разочаровались нынешними итогами введения евро. Аналитики центробанка говорят, что за 16 лет использования евро им не удалось сблизить экономические системы стран Старого Света. Согласно исследованиям, неравенство доходов в тех странах, которые первыми присоединились к еврозоне, не только не снизилось, а наоборот, выросло.

"За последние 15 лет часть стран с низкими доходами так и не смогли ликвидировать свое отставание (это Испания и Португалия), а некоторые даже увеличили его (это Греция). Более того, Италия, будучи изначально страной с высоким уровнем доходов, показала худшую динамику, и теперь сильно отстает от своей группы", - сказано в недавнем отчете ЕЦБ.

И только страны, которые ввели единую европейскую валюту последними (это Латвия, Литва, Эстония, Словакия) добились роста доходов почти до среднеевропейских уровней. И самое странное, что ЕЦБ указывает в качестве основной причины такого "разочаровывающего прогресса в экономическом сближении" неэффективное монетарное регулирование. "Резкое снижение реальных процентных ставок способствовало избыточному росту кредитования, увеличился спрос, и в итоге это привело к искаженным ожиданиям будущей прибыли", — считает регулятор.

Экономисты уже много раз говорили, что сильный евро не дает возможности южным европейским странам преодолеть негативный эффект долгового кризиса, а поэтому еврозоне нужна девальвация. Недавно профессор Принстонского университета Ашок Моди в статье в газете The Financial Times сказал, что экономики проблемных стран еврозоны очень нуждаются в слабой валюте. "Девальвация евро позволит странам юга Европы увеличить объемы экспорта, восстановить платежный баланс, увеличить объемы внутреннего потребления и наконец-то добиться адекватных уровней инфляции", - говорится в статье Моди. По его мнению, девальвация будет спасительным глотком воздуха для Греции, Испании, Португалии и Италии. Слабая валюта позволит им восстановить конкурентоспособность своих товаров на международных рынках.

Однако в реальности именно эти четыре страны находятся в подвешенном состоянии, одновременно пытаясь добиться роста экономики и сокращая госрасходы из-за того, что этого требует Германия и навязанные ею «меры жесткой экономии».

В настоящий момент высокий курс евро во многом держится благодаря "тяжести" крупной экономики Германии. Пока есть высокий инвестиционный спрос на немецкие активы, капитал будет идти в евро и это не позволит валюте снизиться.