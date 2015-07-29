Рубль приостановил падение после заявлений центробанка

В среду на валютных торгах российский рубль вновь начал набирать силу, когда Банк России заявил о том, что прекратил покупать валюту. Однако это вряд ли надолго поддержит российскую валюту. К 16:37 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 59,678 (-0,47%), а пара EUR/RUB — на уровне 65,881 (-0,74%).

Сегодня утром центральный банк РФ заявил о приостановке покупки валюты для пополнения своих резервов с 28 июля. "Банк России неоднократно отмечал, что будет минимизировать влияние операций по пополнению международных резервов на ситуацию на валютном рынке, оперативно корректируя объем покупок иностранной валюты", - сказано в заявлении ЦБ. С первых минут торгов рубль начал укрепляться, хотя нефтяные цены продолжают падать.

В эту пятницу, 31 июля, состоится очередное заседание российского центрального банка, и какие-то неожиданные действия регулятора могут повлиять на курс рубля. Некоторые эксперты считают, что центробанк решил прекратить покупку валюты, потому что собирается снова снизить ставку (чтобы сгладить возможный эффект для валютного рынка, принято решение сократить интервенции). Скорее всего, ставку снизят максимум на 0,5%, уверены экономисты.