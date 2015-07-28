EUR/RUB: Курс евро впервые за пять месяцев превысил 67,1 руб.

Во вторник вечером российский рубль продемонстрировал очередное падение на валютных торгах. На курс нацвалюты РФ давят слабые цены на нефть. К 17:40 мск пара EUR/RUB торговалась на отметке 67,109 (+0,82%), а пара USD/RUB — на отметке 60,75 (+1,9%). Курс евро в паре с рублем показал сегодня новый максимум с 11 марта 2015 года.

На пике евро взлетел до 67,141 руб., а доллар доходил максимум до 60,855.

С прошлого понедельника доллар вырос на 3,6 руб. (на 6,3%), а евро - на 4,75 руб. (на 7,6%).

По мнению аналитиков, падение рубля связано с обвалом мировых цен на нефть и с общим ухудшением настроений инвесторов по всему миру из-за роста волатильности рынков.



