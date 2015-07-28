Прогнозы и аналитика USDRUB

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник повысился на 38 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:11 мск 60,02 рубля, курс евро увеличился на 24 копейки, дойдя до 66,41 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Курс доллара достиг психологического уровня в 60 рублей, констатирует аналитик «Альпари» Владислав Антонов. По его словам, резкий рост инвалют в понедельник был вызван снижением нефтяных котировок ниже отметки 54 доллара за баррель Brent. «Рост курса евро оказался значительнее, чем курса доллара. Поддержку единой валюте оказали вчерашние индексы IFO (деловая активность в Германии) и обвал китайского фондового рынка. Инвесторы считают, что нестабильность фондового рынка Китая может удержать ФРС США от повышения ставок до конца года (заседание Комитета открытого рынка состоится в среду)», — комментирует эксперт.

По его прогнозу, курс доллара закрепится выше 60 рублей, в районе 63 рублей, а курс евро вернется к 70 рублям, если обвал сырьевого рынка продолжится теми же темпами, а ЦБ не приостановит покупки доллара для пополнения золотовалютных резервов.

«Центробанк России продолжает скупку валюты на рынке для пополнения валютных резервов даже по текущим ценам, а значит, текущий курс не пугает наш ЦБ», — замечает руководитель департамента аналитики Profit Group Глеб Задоя. По его мнению, спасти рубль может только чудо. Поводом для распродаж рубля является целый букет негативных ожиданий, считает эксперт. «Цены на «черное золото» могут в самое ближайшее время приблизиться к мартовским минимумам в районе 52 долларов за баррель, что гарантированно приведет к повышению курса американской валюты до 61—62 рублей. Доллар, скорее всего, продолжит свой рост на международном рынке Forex», — перечисляет аналитик.

Он не исключает, что временный рост курса европейской валюты на фоне позитивных данных из Германии может сойти на нет, и тогда доллар вновь будет опережать евро в своем росте. При этом аналитик уверен, что распродажи на фондовом рынке Китая отпугивают инвесторов от вложений в рисковые активы, а значит, ослабление рубля будет продолжаться.