Фондовая Америка закрылась вчера в минусе, индекс Dow Jones упал до минимума с февраля

Торги на американском фондовом рынке завершились падением из-за новых сигналов о слабеющей экономике Китая. Dow Jones Industrial Average по итогам торгов упал до минимума с февраля 2015 года.

Так, к закрытию торгов вчера индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,73%, Standard & Poor's 500 - на 0,58%, а Nasdaq Composite - на 0,96%.

Фондовый рынок в Китае резко упал вчера на опасениях, что меры, которые принимает правительство и центробанк страны, не в состоянии остановить спад на рынке и в экономике. Плохо сказались на акциях также и экономотчеты региона: совокупный показатель прибылей промышленных предприятий КНР в июне упал на 0,3%. Падение на китайском рынке сегодня продолжается.

"Для рынков акций настали сложные времена, - говорит главный инвестдиректор RMG Wealth Management в Лондоне Стюарт Ричардсон. - Некоторые индикаторы, включая обвал китайского рынка, а также снижение цен на металлы, указывают на замедление глобального экономического подъема. Ухудшение ситуации на финансовых рынках, которое могут повлечь за собой проблемы в КНР, приведет к отсрочке подъема ставки Федрезервом". Мало кто из аналитиков верит, что ФРС соберется повысить базовую процентную ставку уже на заседании 28-29 июля. В частности, рынок пугает падение китайского рынка — многие крупные компании получают значительную часть выручки за рубежом.

Отчеты, обнародованные вчера, показали рост заказов на товары длительного пользования в прошлом месяце, хотя предыдущие два месяца показатель падал. Общий показатель заказов вырос на 3,4%, тогда как эксперты ожидали повышения только на 3,2%.

Акции компании Apple Inc. в понедельник упали на 1,4%, ценные бумаги китайской Baidu Inc. снизились на 4,2%, Alibaba Group Holding - на 2%, Facebook - на 2,9%. Энергетические компании вчера также показали снижение из-за падения цен на нефть: акции Phillips 66, Marathon Petroleum Corp. и Valero Energy Corp. упали более чем на 2%.

Акции Delta Air Lines упали на 0,2%, когда авиакомпания объявила о покупке 3,6-процентной доли в China Eastern Airlines Corp.