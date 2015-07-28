Рынок акций Европы в понедельник продолжил падение - сильнейшее в 2015 году

В понедельник фондовые индексы стран Западной Европы показали падение — это происходит пятый день подряд. Темпы падения за эти 5 сессий (5,1%) стали максимальными в 2015 году. Рынок вчера реагировал на новые корпоративные отчеты европейских компаний, а акции также снизились из-за сильного падения азиатских фондовых рынков - китайский индекс Shanghai Composite неожиданно для инвесторов обвалился почти на 8,5%.

По итогам торгов понедельника сводный индекс Stoxx Europe 600 снизился на 2,2%, британский FTSE 100 упал на 1,13% (минимум за шесть месяцев), французский CAC 40 упал на 2,57%, германский DAX - на 2,56%.

Акции ирландской Ryanair Holdings Plc вчера упали на 2,2%, когда компания объявила итоги второго квартала и заявила, что избыточные перевозочные мощности могут давить на цену билетов. Слухи о том, что британская издательская компания Pearson Plc собирается продать еще один свой медиаактив - журнала The Economist - вызвали падение стоимости ее акций на 4,8%. Напомним, на прошлой неделе Pearson продала газету Financial Times.

Акции швейцарского банка UBS Group AG в понедельник подешевели на 2,3% из-за слабого развития подразделения по управлению капиталами частных лиц. В Германии упали акции Deutsche Bank и Commerzbank - на 4% и 2,7% соответственно. Акции автопроизводителей Daimler и BMW подешевели вчера также более чем на 2,6%.

А вот акции производителя потребительской электроники Royal Philips NV выросли на 1,2%, когда объявленная прибыль оказалась выше, чем ожидали аналитики. Небольшой рост цен на золото также поспособствовал росту цен на акции Randgold Resources и Fresnillo - на 1,3% и 1,1% соответственно. Акции химкомпании Reckitt Benckiser Group Plc выросли на 1,4% на позитивных отчетах и благодаря хорошему годовому прогнозу.