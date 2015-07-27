Анонс макростатистики и важных событий на неделю с 27 по 31 июля

На этой неделе рынки ждут нескольких важных событий, которые могут определить движение товарных, валютных и фондовых котировок на ближайшие несколько недель. Главное из них — заседание ФРС США, но и на статистическом фронте тоже инвесторов ждут интересные цифры.

Сегодня, в понедельник, 27 июля, в Германии вышли индексы деловых ожиданий и индекс делового климата за июль, которые оказались выше прогнозных значений. Это говорит о том, что инвесторы перестали опасаться греческих событий и, возможно, снова уверовали в восстановление экономики.

Великобритания выпустит индекс промышленных заказов за июль, Ожидается, что он снизился на 0,5%.

США ждет выпуска важной цифры — объема заказов на товары длительного пользования. Это покажет, насколько потребители готовы тратить деньги и насколько они уверены в будущем американской экономики.

Продолжается сезон отчетности. В понедельник свои отчеты выпустят Canon, Baidu (с листингом в Нью-Йорке), Vodafone Group.

Вторник, 28 июля, в Азии пройдет очень спокойно. В Италии выпустят индекс делового доверия за июль.

Важная новость дня — ВВП за II квартал в Великобритании. В свете разговоров о росте процентной ставки Банка Англии, этот показатель станет очередным поводом для оценки экономического состояния страны. Если ВВП оправдает прогнозы или окажется выше их, появится больше поводов обсуждать грядущее повышение и делать ставки касательно его сроков.

Две серьезных цифры выйдут в США. Это PMI в секторе услуг за июль и индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда. Инвесторы на низком старте, и эти цифры подогреют волнение инвесторов перед заседанием FOMC в среду.

Очень крупный блок отчетности ожидается во вторник. Здесь и Toyota Motor, и Kellogg, и Hugo Boss, и другие великаны рынка.

Среда, 29 июля, в Азии ознаменуется только одной важной цифрой — объемом розничных продаж в Японии.

Индекс потребительского климата в Германии продемонстрирует настроения частного сектора и готовность граждан тратить деньги. Индекс доверия потребителей выпустит и Франция.

В Великобритании выйдет блок статистики по потребительскому кредитованию, в том числе ипотечным кредитам.

Главное событие дня — решение по процентной ставке на август от ФРС и заявление FOMC. С учетом того, что инвесторы предполагают повышение ставки уже в сентябре, среды рынки ждут с особенным волнением. Кроме того, традиционно будут опубликованы данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов, которые могут сдвинуть нефтяной рынок.

Из отчетности, заслуживающей особого внимания — London Stock Exchange. Инвесторы ждут результатов II квартала и для Motorola, и для Ralph Lauren, и для Standard Chartered. Много интересного ожидается от Tesla, Time Warner и UniCredit SpA.

В четверг, 30 июля, в Японии выйдет статистика по иностранным инвестициям в японские акции и цифра по объему промпроизводства в июне. Оба этих показателя важны для оценки состояния экономики Страны Восходящего Солнца.

В Австралии выступит с речью управляющий Резервным Банком Австралии, Гленн Стивенс. На фоне напряженного ожидания, понизит ли австралийский регулятор ставку дополнительно, инвесторы с большим вниманием будут прислушиваться к сигналам от главы центробанка.

В Европе выйдет обширный блок статистики. В Испании выйдет индекс потребительских цен (ИПЦ) и ВВП за второй квартал. Германия обнародует данные по рынку труда: изменение количества безработных, уровень безработицы. Это даст некоторое представление о том, как проходит восстановление крупнейшей европейской экономики. Инвесторы ждут и выхода цифр по ИПЦ за июль в ежемесячном и годовом выражении.

Однако главные новости дня, как и в среду, придут из США. Здесь выйдут данные о ВВП за II квартал. Ожидается, что рост составил 2,6%. Успешность этого показателя во многом определит вероятность повышения ставки ФРС в сентябре.

В четверг корпоративной отчетностью порадуют рынки, например, Allergan, Apache, NVIDIA, скандально известная Petroleo Brasileiro. Рынки ждут и отчетности от горнодобывающего гиганта Rio Tinto.

В пятницу, 31 июля, в Австралии выйдет индекс цен производителей (PPI) за II квартал и очередная сводка данных по кредитованию частного сектора. Крупный блок статистики выйдет в Японии: индекс доверия потребителей, индекс расходов домохозяйств, общенациональный базовый ИПЦ. Все эти данные покажут настроения потребителей, их готовность тратить средства и намекнут на движение инфляции в ближайшее время.

PPI выйдет в Австралии.

В Германии инвесторы ждут данных по объему розничных продаж. Предполагается его рост на 0,3%. PPI выйдет во Франции, индекс делового доверия — в Испании, ИПЦ и PPI — в Италии.

В целом по еврозоне будут выпущены базовый ИПЦ и уровень безработицы. Это даст представление о том, насколько эффективно действует программа QE от ЕЦБ.

В Канаде выпустят данные о ВВП (ожидается его рост на 0,1%).

В США выйдет крупный блок данных по рынку труда (выплаты, индекс стоимости рабочей силы и т. д.). Кроме того, выйдет индекс деловой активности за июль в Чикаго (PMI), индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета за июль.

Сезон корпоративной отчетности продолжат, к примеру, Hershey, Magna и множество других компаний.

И, наконец, суббота, 1 августа, не даст спокойно спать китайским инвесторам: будет выпущен индекс деловой активности (PMI) в производственном и непроизводственном секторах. Это послужит драйвером для движения рынков в понедельник, после того, как в течение уик-энда инвесторы оценят результаты этих публикаций.