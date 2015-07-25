долгосрочный тех. анализ Gold от мах до ноля

4
244
мах значение 192020
первое значение 1688++
второе 1455++
третье 1189++
четвертое 0956++
пятое 0643++
теперь о главном. 1. открываем терминал мт4 или любой другой
2. выбираем инструмент Gold
3. удаляем все сетки, индикаторы и т.п. технические инструменты для анализа
4. выставляем выше приведенные значения, вместо ++ ставим любые цифры от 00-99, по вкусу каждому
5. строим стратегию и... или наблюдаем за результатами тех. анализа
есть еще два значения это 0355++ и 0000++ но они маловероятны, т.к. (Эллиотт в свое время пять волн по тренду и три против тренда насчитал)
вот картинка
https://www.mql5.com/ru/charts/3732145/gold-mn1-instaforex-group
первое значение 1688++
второе 1455++
третье 1189++
четвертое 0956++
пятое 0643++
теперь о главном. 1. открываем терминал мт4 или любой другой
2. выбираем инструмент Gold
3. удаляем все сетки, индикаторы и т.п. технические инструменты для анализа
4. выставляем выше приведенные значения, вместо ++ ставим любые цифры от 00-99, по вкусу каждому
5. строим стратегию и... или наблюдаем за результатами тех. анализа
есть еще два значения это 0355++ и 0000++ но они маловероятны, т.к. (Эллиотт в свое время пять волн по тренду и три против тренда насчитал)
вот картинка
https://www.mql5.com/ru/charts/3732145/gold-mn1-instaforex-group