долгосрочный тех. анализ Gold от мах до ноля

мах значение 192020первое значение 1688++второе 1455++третье 1189++четвертое 0956++пятое 0643++теперь о главном. 1. открываем терминал мт4 или любой другой2. выбираем инструмент Gold3. удаляем все сетки, индикаторы и т.п. технические инструменты для анализа4. выставляем выше приведенные значения, вместо ++ ставим любые цифры от 00-99, по вкусу каждому5. строим стратегию и... или наблюдаем за результатами тех. анализаесть еще два значения это 0355++ и 0000++ но они маловероятны, т.к. (Эллиотт в свое время пять волн по тренду и три против тренда насчитал)вот картинка