Фондовая Америка упала в четверг на 0,5-0,7%

Американские фондовые индексы вчера снизились из-за слабых отчетов компаний и падения цен на сырьевые товары. Сезон отчетности за прошлый квартал по-разному отражается на акциях и рынках — они то резко растут, то вновь теряют свои позиции. Аналитики говорят, что слабый спрос на зарубежных рынках негативно отразился на выручке международных корпораций. Плюс к этому, на прибыль экспортеров плохо повлиял высокий курс доллара.

"Инвесторы немного удивлены отсутствием заметного прогресса в финансовых показателях компаний, особенно с учетом высоких котировок их акций", - говорит глава Circle Squared Alternative Investment Джефф Сика.

По итогам торгов в четверг индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,67%, Standard & Poor's 500 — на 0,57%, а Nasdaq Composite — на 0,49%.

Акции компании Caterpillar Inc. вчера упали на 3,6% на плохой квартальной прибыли (она упала на 29%). Акции General Motors подорожали на 4% на позитивных отчетах - автомобилестроительный концерн увеличил чистую прибыль в 5,5 раз во втором квартале, несмотря на сокращение выручки.

Акции производителя микрочипов SanDisk Corp. выросли на 18% на итогах второго квартала, которые оказались лучше прогнозов рынка. Акции кинокомпании DreamWorks Animation SKG поднялись в четверг на 1,7%, когда аналитики FBR & Co. улучшили рекомендации и прогноз по ним.