Число заявок по безработице в США упало до самого низкого уровня за 42 года

Сегодня были объявлены данные Министерства труда США о том, сколько первичных заявок на получение пособий по безработице было подано на прошлой неделе. Так, согласно этим отчетам, в стране было зафиксировано меньше всего безработных американцев за последние четыре десятилетия. Это может быть связано отключениями заводов в середине года и со школьными каникулами.

Число заявок упало на 26 тыс. - до 255 тыс. за неделю, завершившуюся 18 июля — показатель оказался близок к данным в ноябре 1973 года (тогда было 233 тыс. заявок). В среднем экономисты Bloomberg ожидали увидеть показатель на уровне 278-280 тыс. заявок. Однако, волатильность является типичной для этого времени года, так как автозаводы проводят модернизацию производственных линий для нового модельного ряда, а школьный контингент расходится на летние каникулы, говорит пресс-секретарь департамента.

Заявления по-прежнему колеблются рядом с исторически низкими уровнями, работодатели удерживают работников, чтобы способствовать восстановлению спроса после спада в начале 2015 года. В общем ситуация должна помочь сохранить расходы домашних хозяйств и большую часть экономики.

"Заявки останутся на низком уровне в обозримом будущем, - считает Марк Витнер, старший экономист Wells Fargo Securities LLC в городе Шарлотт, штат Северная Каролина. - Предприятия имеют жесткие временные рамки на поиск работников, в которых они нуждаются. Они ожидают, что продажи начнут расти".

С начала марта число заявок на пособие было ниже уровня 300 тыс., что, по мнению экономистов, говорит об улучшении на рынке труда. ФРС, конечно, должны приободрить эти отчеты, и лишний раз убедить в том, что пора уже повышать ставки в этом году.



