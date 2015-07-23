Корпоративная отчетность "озеленила" Европу

В четверг фондовые индексы Старого Света слегка растут. К 13.48 мск DAX прибавил 0,09%; FTSE 100 – 0,25%; САС 40 — 0,20%; IBEX 35 – 0,01%. В центре внимания — корпоративная отчетность. Напряженность по греческому вопросу к настоящему моменту практически исчезла, поэтому фондовые рынки сконцентрировались на шквале отчетов о финансовых результатов крупнейших компаний Европы.

Credit Suisse подскочил примерно на 7% после того, как продемонстрировал во втором квартале прибыль, превысившую ожидания аналитиков. Агрохимический гигант Syngenta снизился на 1%, даже несмотря на результаты, оказавшиеся выше прогнозных. Просто компания в очередной раз отвергла предложение о переговорах от ее конкурента Monsanto.

ABB прибавила 3,3%: чистая прибыль электротехнического концерна превысила прогнозы. Unilever прибавил 2,4% после впечатляющего роста продаж. И, наконец, фармацевтическая компания Roche увеличила капитализацию на 1,5% после информации о росте продаж в первой половине 2015 года.