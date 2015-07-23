Новые переговоры Греции с кредиторами начнутся завтра и продлятся минимум три недели

Греческий парламент большинством голосов принял план реформ, который послужит началом официальных переговоров с кредиторами о выделении стране финпомощи. Переговоры должны начаться уже завтра и, по словам министра финансов Эуклидиса Цакалотоса, завершатся не раньше середины августа.

Новая программа помощи Греции, согласованная европейскими лидерами еще 13 июля, предусматривает выделение кредитов на 86 млрд евро в обмен на реформы в социальной, банковской и судебной сфере. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, выступая вчера перед законодателями, сказал: "Несмотря на трудный выбор, мы будем выполнять программу".

230 из 300 законодателей поддержали пакет реформ, в том числе и представители оппозиционных партий. Более 30 членов правящей партии Сириза проголосовали против. Кроме того, вчера парламент Греции одобрил особые правила реструктуризации банков, жесткие правила конфискации заложенного имущества и облегчил ряд судебных процедур.

Евро на таких новостях немного подрос во время азиатской сессии, к 8:26 мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,0936 (+0,06%).