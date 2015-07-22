Акции крупных компаний США во вторник обвалились, индексы упали на 0,2-1%

Вчерашние торги на американских фондовых площадках проходили очень напряженно, индексы по итогам сессии снизились из-за разочаровывающих отчетов крупных корпораций — данные IBM, United Technologies, Microsoft и Apple за второй квартал оказались хуже ожиданий трейдеров. "Сейчас все внимание направлено на отчетности и на прогнозы компаний на третий квартал, - считает аналитик из Thornburg Investment Management Томас Гарсия. - Нельзя сказать, что текущие котировки акций завышены, но в них учтены сильные финпоказатели за второй квартал".

По итогам торгов во вторник индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 1%, Standard & Poor's 500 — на 0,43%, а Nasdaq Composite упал на 0,21%.

Вчера акции компании IBM Corp. упали на 5,9%, инвесторы отреагировали на сокращение чистой прибыли корпорации во втором квартале на 17%, выручки - на 13,5%. Акции United Technologies Corp. упали на 7% после ухудшения им прогнозов прибыли и продаж на 2015 год. Котировки акций Apple и Microsoft, которые обнародовали вчера квартальные отчеты после закрытия рынка, упали на дополнительных торгах на 6,9% и 3,5% соответственно. Microsoft показала крупнейший в своей истории чистый убыток в прошлом квартале, списав $7,5 млрд, а данные о продажах iPhone и прогноз компании Apple на текущий квартал оказались хуже прогнозов.

На фоне восстановления цен на сырье выросли акции горнодобывающих компаний Freeport-McMoRan и Newmont Mining - более чем на 3,1%. Акции золотодобывающей компании Barrick Gold подскочили на 1,2%.

Акции производителя мотоциклов Harley-Davidson подорожали на 5%, когда выяснилось, что снижение показателей за прошлый квартал было меньше, чем ожидали эксперты.