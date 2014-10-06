Европа отыгрывает провал прошлой недели. Все ждут действий ЕЦБ.

Сегодня индексы фондовой Европы подрастают после очень серьезного проседания на прошлой неделе. Сводный индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,6% (в то время как в течение прошедшей недели упал сразу на 2,1%, максимально с июня 2013 года).

Dow Jones Euro Stoxx 50 подрос на 0,86%. FTSE прибавил 0,41%; CAC 40 окреп на 0,61%, а DAX внезапно вырос на 1,23%.



Индексы растут, невзирая на пессимистическую статистику из Германии. Объем заказов промышленных предприятий в этой стране упал на целых 5,7%. Такого серьезного снижения Германия не видела с января 2009 года.

Индексы растут на ожиданиях того, что ЕЦБ усилят поддержку экономики.

Крупнейший банк Австрии Erste Group Bank AG увеличил котировки своих акций на 1,9%. Выросли и бумаги авиакомпании Aer Lingus Plc (+1,8%), в силу того, что у нее увеличился пассажиропоток в сентябре, причем довольно серьезно: на 5,3%.

Британская сеть супермаркетов Tesco Plc прибавила 1% на информации о новых назначениях в совет директоров.