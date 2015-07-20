Европейские индексы открыли неделю ростом

Дружный рост индексов Старого Света сегодняшним днем связан с тем, что снижается напряженность по поводу греческого вопроса. Сегодня открылись греческие банки, в Европе ведутся переговоры по третьей программе спасения Греции и по мерам облегчения долговой нагрузки страны. Всё это обнадеживает инвесторов, и индексы в краткосрочной перспективе хорошо реагируют на новости. К 16.09 DAX прибавил 1,07%; FTSE 100 вырос на 0,2 %; САС 40 увеличился на 0,80%. Однако лучше всего пока отзываются на снижение напряженности у соседей, конечно же, периферические индексы: IBEX 35 окреп на 0,93%; FTSE MIB — на 1,53%.

Сезон корпоративной отчетности оказывает свое влияние на ситуацию: Alstom хорошо отчиталась и выросла на 0,6%; Julius Baer — напротив, рассказала о падении своей чистой прибыли в первом полугодии, в итоге снизилась на 0,9%.

Под давлением оказались горнодобывающие компании: Fresnillo и Randgold снизились примерно на 2% с начала торгов.