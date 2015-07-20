Наступившая неделя в Азии: 5 главных событий

После нескольких недель, когда внимание инвесторов было сфокусировано на долговом кризисе в Греции, на этой неделе финансовые рынки Азии обратят на себя внимание рядом важных экономических событий.

Так, инвесторы, следящие за фондовыми рынками Азии, ждут корпоративной отчетности за I квартал от крупнейших компаний: к примеру, отчитаться на этой неделе должны индийский софтверный гигант Infosys, сингапурский разработчик нефтяных объектов Keppel Corp и другие крупнейшие биржевые игроки региона.

Австралия: индекс потребительских цен CPI.

В среду в Австралии ждут выхода важного показателя инфляции — индекса потребительских цен за II квартал. Эксперты ожидают 0,8% прироста в квартальном выражении и 1,7% — в годовом. Прирост может случиться благодаря резкому скачку цен на бензин и более высоким ценам на акции иностранных компаний из-за беспрецедентного ослабления австралийского доллара. Многие аналитики говорят, что уровень инфляции за второй квартал нельзя назвать критическим, а значит, у РБА (Резервного Банка Австралии) не будет острой необходимости снижать процентные ставки здесь и сейчас. Правда, остается примерно 50%-ный шанс этого шага в ближайшие месяцы, потому что все-таки признаки замедления инфляции есть.

Сочетание значительных резервных мощностей, рекордного роста зарплаты и слабой политики роста цен предполагает понижательное давление на инфляцию.

Новая Зеландия: решение центробанка

Резервный Банк Новой Зеландии, скорее всего, в четверг примет решение сократить процентную ставку до 3%. Эксперты предполагают, что на этот шаг регулятор пойдет в стремлении поддержать слабеющую экономику, на которую давят снижающиеся цены на молоко и низкий уровень инфляции.

Месяц назад регулятор уже снижал процентную ставку на 25 базисных пунктов, но эксперты ждут более агрессивного снижения для противодействия растущему встречному экономическому ветру. Данные прошлой недели показали рост инфляции всего лишь на 0,3% в год, а цена на молоко упала уже до шестилетнего минимума.

Япония: данные по торговле

В четверг в Японии будут опубликованы цифры по экспорту, импорту и торговому балансу. 10 экономистов, опрошенных Reuters, сходятся на мнении, что экспорт подрастет на 10% в годовом выражении. Если это действительно будет так, то ситуация существенно улучшится по сравнению с приростом в мае всего на 2,4%.

Импорт, по оценкам, упадет на 4% вот уже шестой месяц подряд. Сальдо торгового баланса ожидается на уровне 5,40 млрд иен.

Южная Корея: ВВП за II квартал

Прогнозы Moody's Analytics предрекают, что в четверг Южная Корея отчитается о росте ВВП на 2,6% в годовом выражении. В прошедшем месяце страна влила более 13 млрд долларов в экономику страны, чтобы спасти ее от обрушения под давлением вспышки MERS. Во втором квартале рост сильно замедлился из-за этой угрозы эпидемии и из-за подавления экспорта, а также слабого внутреннего спроса.

Китай: волна PMI

В четверг рынки ждут цифр PMI из Поднебесной. Интересно, что заканчивается пятилетний контракт HSBC на расчет этих индексов (PMI — это серия индексов менеджеров по закупкам: в промышленной, сервисной отраслях и общий, композитный), и теперь они будут выпускаться медиа-группой Caixin.



