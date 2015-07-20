Азиатские фондовые индексы закончили день разнонаправленно

Акции компаний Азиатско-Тихоокеанского региона открыли неделю смешанными торгами. Ослабляющими факторами явились всеобщие опасения инвесторов по поводу глобальной ситуации и снижение цен на сырьевые товары. Активность на азиатских рынках сегодня была ослаблена: рынки Японии и Индонезии сегодня закрыты в честь национальных праздников.
«Благодаря» азиатским торгам сегодня обвалилось золото до пятилетнего минимума. Инвесторы ставят на усиление доллара. Медь на LSE торговалась сегодня на семилетних минимумах. Всё это давит на азиатские рынки, вызывая своеобразную цепную реакцию.
Shanghai Composite завершил день ростом на 0,9%. Торговля на Шанхайской бирже была волатильной, но все же индекс вырос по итогам понедельника благодаря тому, что регуляторы поддерживают рынки ценных бумаг.
Серьезный вклад в рост индекса внесли PetroChina (+4,3%) и China Vanke (+2%). Потери несли компании, котировки акций которых зависят от цен на золото. К примеру, Shandong Gold подешевела на 1,7%.
Hang Seng снизился на незначительные 0,04%.
S&P/ASX прибавил 0,3%. Несмотря на то, что сырьевые компании понесли сегодня тяжелые потери (особенно те, кто занимаются золотом), фондовый индекс смог удержаться в зеленой зоне. Newcrest Mining и Evolution Gold потеряли более чем по 10%. А вот основные банки страны во второй половине дня ушли в плюс: Australia and New Zealand Banking вырос на 1,3%; National Australia Bank и Commonwealth Bank of Australia закончили торги на +0,4% и +0,3%. Это говорит о том, что кредиторы оправились о решении регулятора поднять требования к основному капиталу.
Kospi снизился на 0,2%. Южнокорейский индекс отреагировал сегодня на всеобщую медлительность, поэтому здесь была низкая активность на фондовой бирже. Акции Samsung Electronics подешевели на 2,3%.