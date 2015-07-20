Азиатские фондовые индексы закончили день разнонаправленно

Акции компаний Азиатско-Тихоокеанского региона открыли неделю смешанными торгами. Ослабляющими факторами явились всеобщие опасения инвесторов по поводу глобальной ситуации и снижение цен на сырьевые товары. Активность на азиатских рынках сегодня была ослаблена: рынки Японии и Индонезии сегодня закрыты в честь национальных праздников.

«Благодаря» азиатским торгам сегодня обвалилось золото до пятилетнего минимума. Инвесторы ставят на усиление доллара. Медь на LSE торговалась сегодня на семилетних минимумах. Всё это давит на азиатские рынки, вызывая своеобразную цепную реакцию.