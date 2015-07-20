Европа и США закрылись в пятницу разнонаправленно, рынок следит за корпоративными отчетами

По итогам торгов в Европе рынки акций упали, но в целом за неделю рынок вырос сильнейшими темпами с января этого года. Фондовые индексы Западной Европы снизились слабо в пятницу из-за событий в Греции и на отчетах крупных компаний. Тем не менее, отмечает агентство Bloomberg, по итогам недели рост был максимальным с января.
В прошлую пятницу проект финпомощи Греции одобрили парламенты всех стран еврозоны, а Евросоюз выделил бридж-кредит на 7,2 млрд евро, чтобы страна могла рассчитаться сегодня по долгам с ЕЦБ и старым просроченным платежам в МВФ.
В пятницу британский индекс FTSE 100 упал на 0,3% (но за неделю вырос на 1,7%), германский DAX снизился на 0,4%, а французский CAC 40 вырос на 0,06%.
Акции производителя автомобилей Volvo AB обрушились на 6,3%,когда компания сделала заявление о том, что рынок тяжелых грузовых автомобилей в США достиг пика. Швейцарский банк Credit Suisse потерял 1,6% стоимости акций после ухудшения рекомендаций аналитиками Deutsche Bank. Акции шведского Ericsson AB выросли на 3,4% на новостях о росте выручки.
Американские фондовые индексы в пятницу показали неоднозначное настроение рынка, но по итогам недели также значительно подросли. Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу упал на 0,19%, Standard & Poor's 500 вырос на 0,11%, а Nasdaq Composite поднялся на 0,91%. За неделю Nasdaq вырос больше всех — он прибавил 4,25%, Standard & Poor's 500 поднялся на 2,4%, а Dow Jones Industrial Average — на 1,8%.
Рекордсменом пятницы стала Google Inc., которая показала огромный прирост капитализации за одну сессии - $66,9 млрд (к слову, сумма эта больше, чем стоимость более 400 компаний в списке S&P 500, включая Caterpillar Inc., Ford Motor Co., Netflix Inc.). Акции компании выросли на 16,26% на новостях о прибыли интернет-гиганта за второй квартал. Похоже, именно акции Google удержали S&P 500 от падения в пятницу. Ралли Google может продолжиться и сегодня, так считают аналитики в J.P. Morgan, Bernstein Research, Nomura Research, Jefferies и Evercore.
Акции General Electric Co. в пятницу подросли на 0,7%, когда компания изменила прогноз годовой прибыли и заявила о планах продать активы на $100 млрд до конца года. Акции Honeywell International Inc. подорожали на 1,9% на хороших отчетах за прошлый квартал. А софтверная компания SolarWinds в тот день потеряла 24,46% капитализации из-за слабой финансовой отчетности.