Анонс важных событий и макростатистики на неделю с 20 по 24 июля

Наступившая неделя ознаменуется новой волной квартальной отчетности крупных компаний.

В понедельник, 17 июля, японские рынки будут закрыты на празднование Дня Моря. Больше на азиатских рынках в этот день не произойдет ничего важного — за исключением того, что инвесторы продолжают напряженно ждать, закончилась ли коррекция китайского фондового рынка.

В Германии будет опубликован индекс цен производителей. Этот показатель даст инвесторам представление о том, начнет ли расти инфляция в еврозоне в ближайшее время. По еврозоне в целом будет опубликовано значение баланса счета текущих операций.

Отчетность по результатам второго квартала 2015 года опубликуют Halliburton, Hasbro, IBM, Morgan Stanley.

Вторник, 21 июля, тоже будет небогат на события. В Японии выйдет индекс делового доверия Reuters Tankan, который покажет готовность инвесторов вкладываться в развитие японской экономики. Гонконг познакомит инвесторов с ИПЦ (индекс потребительских цен).

Швейцария опубликует сальдо торгового баланса.

В США выйдет индекс розничных продаж Redbook.

Ньюсмейкером дня станут компании Apple, Yahoo! и Microsoft, отчетность которых выйдет во вторник.

В среду, 22 июля, рынки очнутся после спячки. Индекс потребительских цен выйдет в Австралии — от этого события будет зависеть движение австралийского доллара.

Во Франции выйдет индекс деловой активности. Италия опубликует данные по объему промышленных заказов за май и по объему розничных продаж.

В Великобритании выйдет протокол июльского заседания Банка Англии. Это даст понять, как распределяются мнения по поводу повышения ставки регулятора внутри руководства британского центробанка.

В США опубликуют блок ипотечной статистики, индекс цен на жилье и еженедельный отчет по запасам сырой нефти и дистиллятов.

По итогам работы во втором квартале отчитаются American Express, Boeing, Coca-Cola.

В четверг, 23 июля, будет опубликовано решение по процентной ставке в Новой Зеландии. Ожидается, что регулятор может снизить ставку до рекордно низкого уровня, следуя по пути большинства мировых центробанков. Япония опубликует объем экспорта и импорта, а также сальдо торгового баланса.

Европейская макростатистика в четверг ограничится публикацией уровня безработицы в Испании и сальдо торгового баланса в Италии. Великобритания покажет базовый индекс розничных продаж, их объем.

Российский центробанк покажет размер своих международных резервов.

Базовый индекс розничных продаж опубликуют в Канаде.

Отчетность опубликуют Amazon.com, Juniper, Starbucsks, TripAdvisor, Unilever, Visa, Роснефть (с листингом в Британии, Германии и России).

В пятницу 24 июля в Новой Зеландии будет опубликована статистика по объемам экспорта, импорта и сальдо торгового баланса.

В Японии и Китае опубликуют важнейшие данные: PMI в производственном секторе.

Серия публикаций аналогичного индекса начинается и в Европе: во Франции, Германии, по еврозоне в целом. Франция покажет также PMI и в секторе услуг. Композитный индекс деловой активности от Markit выйдет по еврозоне в целом.

Тот же самый индекс опубликуют и в США.

С фронтов корпоративной отчетности поступят сводки от Abb Vie, Air France KLM, American Airlines, Anglo American, Biogen Inc, Costco, Danone, Moodys, Puma, Xerox.