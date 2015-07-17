Америка выросла вчера на хорошей корпоративной отчетности

По итогам торгов в четверг фондовые индексы США закрылись в плюсе, акции росли на фоне позитивных отчетов крупнейших корпораций региона и на хороших новостях из Греции. Индекс Nasdaq Composite достиг рекордной отметки, сообщает Bloomberg.

Индекс Dow Jones Industrial Average вчера подрос на 0,39%, Standard & Poor's 500 поднялся на 0,8%, а Nasdaq Composite за день вырос на 1,26%.

Вчера министры финансов стран еврозоны одобрили для Греции бридж-кредит на 7 млрд евро, который позволит Афинам выплатить срочные долги перед ЕЦБ и даст возможность стране оставаться на плаву, пока идет обсуждение деталей третьей программы помощи. Парламент Греции также вчера одобрил пакет жестких мер, которые необходимы для начала переговоров с кредиторами о новой программе финпомощи.

Такие новости снизили опасения рынка о том, что страна выйдет из еврозоны. "Похоже, что фондовому рынку понравилось греческое соглашение, - говорит старший вице-президент по торговле в ICAP Plc Рон Анари. - Теперь основным двигателем рынка будет Федрезерв, наверное, мы увидим повышение ставок в сентябре, и рынок акций это понимает. И ожидает больше позитивных экономических новостей".

Резкий рост индекса Nasdaq в четверг в большей степени был обусловлен скачком стоимости акций Netflix Inc. на 18%. Бумаги компании подорожали на отчетах о том, что количество подписчиков сервиса потокового видео в прошлом квартале выросло и превзошло ожидания аналитиков. Акции eBay Inc. вчера подорожали на 3,4%, интернет-аукцион получил прибыль в прошлом квартале больше, чем планировал. Акции Citigroup Inc. поднялись на 3,8%, когда стало известно, что чистая прибыль банка во втором квартале выросла почти в 30 раз.

Крупнейший производитель микропроцессоров Intel Corp. в прошлом квартале сократил чистую прибыль на 3,2%, но результат опять же был лучше ожиданий. Акции компании Intel подскочили на 0,7%. В то же время ценные бумаги Microsoft Corp. и IBM Corp. поднялись примерно на 1,4%.