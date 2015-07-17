Европейские акции подорожали в четверг после заявлений Марио Драги

Вчера на фондовых рынках Западной Европы торги завершились ростом акций после новости о том, что ЕЦБ решил повысить объем финансирования греческих банков в рамках программы ELA. Оптимизма участникам рынка добавили еще комментарии Марио Драги о том, что долговой кризис в Греции не повлиял на макроэкономические прогнозы для еврозоны.

По итогам сессии сводный индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,35%, его ралли длится уже 7 дней. За две недели индекс подрос на 8,8%. Британский FTSE 100 вчера закрылся ростом на 0,63%, французский CAC 40 - на 1,47%, германский DAX - на 1,53%.

Акции швейцарского производителя часов Swatch Group AG выросли на 5,2%, когда компания объявила о падении прибыли в первом полугодии на 8,3%, однако показатели были лучше прогнозов. Акции Alfa Laval AB подорожали вчера на 13% также после выпуска отчетов за второй квартал. Ценные бумаги швейцарского фонда Partners Group Holding поднялись на 6,5%, когда компания улучшила годовой прогноз объема планируемого привлечения средств клиентов.

Акции британской фармацевтической компании Shire Plc выросли на 1,1% после изменений прогноза по ним от аналитиков банка Berenberg. Акции автопроизводителей Европы поднялись в четверг после отчетов о том, что рост продаж автомобилей в регионе ускорился в июне до максимума с 2009 года. Акции Volkswagen AG, к примеру, поднялись на 1,7%.