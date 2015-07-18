Почему инвесторы категорически не хотят иметь дело со швейцарским франком?

Стресс от январского скачка франка полностью лишил доверия инвесторов к швейцарскому регулятору. Фонды, которые в январе этого года обожглись на сильном скачке франка, больше не работают с этой валютой. Последние четыре года Швейцарский нацбанк сдерживал франк в определенных границах, не давая ему подорожать больше, чем до 1,2 евро. Но 15 января банк решил отменить это ограничение, и спустя несколько часов франк подорожал на 40% и вызвал панику на других валютных рынках, а некоторые брокеры потеряли огромные деньги и были вынуждены полностью прекратить свою деятельность.

Именно с того рокового дня франк больше не считается стабильной валютой для фондов. «Инвесторы доверяли Швейцарскому национальному банку, но январское решение сыграло против них», – говорит валютный стратег из UBS Wealth Management Константин Болц. UBS Wealth Management имел инструменты, рассчитанные на стабильную стоимость франка, но в январе по ним пришлось фиксировать убытки.

Инвесторы теперь стали очень осторожными, а волатильность франка вообще упала до нуля. Курс стабильно держится около отметки 1,05 франка за евро, а к доллару меняется в зависимости от курса евро. Теперь, когда банки стали считать франк более рискованной валютой, комиссионные за сделки увеличились на 40%. Оборот торгов франком снизился втрое по сравнению с прошлым годом, по данным UBS. «У риск-менеджеров есть вопросы к франку, – считает управляющий Millennium Global Investments Ричард Бенсон. – После январского скачка они не могут ничего прогнозировать». Трудности в оценке рисков по франку и неопределенность на переговорах по Греции отталкивали инвесторов от того, чтобы сделать ставки на падение франка.

Президент нацбанка Швейцарии знал, что делает — он отменил сдерживание укрепления франка как раз перед тем, как ЕЦБ сообщил о начале новой программы стимулирования - QE. Эта новость сильно уронила евро, и, чтобы удержать франк от укрепления, центробанку страны пришлось бы покупать еще больше евро. Однако, даже несмотря на скачок франка в начале года, у Швейцарии все еще очень сильная экономика и стабильная финансовая система. И даже отрицательные ставки не пугают смелых инвесторов, даже если им самим приходится доплачивать за размещение денег на депозитах.

В прошлом месяце, когда рынок ждал греческий референдум, спрос на франк снова вырос, и центробанку пришлось вмешаться, чтобы не допустить укрепления валюты. Однако, никаких официальных обещаний удерживать франк на определенном уровне банк не давал, и это несколько расстроило инвесторов. «Торговать франком трудно, – говорит начальник валютного отдела Insight Investment Пол Лэмберт. – С одной стороны у нас центробанк, а с другой – потоки капитала».