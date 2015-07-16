Золото продолжает падать после заявлений о ставках ФРС в этом году

0
1 123
Цена на золото продолжает снижаться четвертый день подряд после того, как глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен подтвердила, что процентные ставки в США, скорее всего, увеличат в этом году. Платина упала до шестилетнего минимума.
К 15:05 фьючерсы на золото с поставкой в августе торговались на отметке $1142,70 (-0,41%) за тройскую унцию, почти у минимума сессии ($1141,90).
Золото как актив
теряет привлекательность на фоне
перспектив появления высоких ставок, потому что
металл в слитках не платит проценты и
не имеет никакой отдачи, как другие
активы, такие как облигации и акции.
Серебро в это время торговалось на уровне $14,938 (-0,76%).