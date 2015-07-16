Европа закрылась вчера в зеленой зоне в ожидании голосования греческого парламента

В среду торги на фондовых площадках Западной Европы закрылись в плюсе, рынок был в ожидании результатов голосования в парламенте Греции по соглашению с кредиторами. В основном инвесторы ждали положительного результата, пишет Bloomberg.

По итогам сессии сводный индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,43% - за последние 6 торговых дней индекс показал самый длинный период непрерывного роста с февраля 2015 года. За этот период индикатор вырос уже на 7,3%. Британский FTSE 100 вчера поднялся на 0,07%, французский CAC вырос на 0,29%, германский DAX - на 0,2%.

Рынки позитивно оценили данные о ВВП Китая - рост экономики страны во втором квартале составил 7% в годовом выражении. Кроме того, промышленное производство в КНР выросло в июне на 6,8%.

Лучше всего показали себя вчера акции предприятий коммунального сектора. К примеру, акции французской Electricite de France и испанской Iberdrola SA подросли минимум на 1,7%.

Акции нидерландской ASML Holding NV, крупнейшего в Европе производителя оборудования для выпуска полупроводников, выросли на 4,3%, когда компания объявила прогноз выручки на текущий квартал. Акции швейцарского производителя пестицидов Syngenta AG подорожали на 4,2% на слухах, что Paulson & Co. купила пакет акций компании.

Котировки акций автомобилестроительных компаний упали, когда Credit Suisse предупредила об ослаблении спроса в Китае и Европе. Так, акции Continental AG и Volkswagen AG подешевели минимум на 1,4%.