Американские биржи закрылись снижением в среду после заявлений Йеллен

В среду фондовые индексы США упали после заявлений главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен о том, что регулятор планирует повышение процентной ставки в этом году. По итогам торгов индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,02%, Standard & Poor's 500 - на 0,07%, а Nasdaq Composite снизился на 0,12%.

Вчера Джанет Йеллен подтвердила намерение повысить базовую процентную ставку в течение 2015 года. Она сказала, что если экономика США продолжит расти, то экономические условия позволят регулятору повысить ставку и начать нормализацию монетарной политики. На данный момент ставка ФРС остается на уровне 0-0,25%.

Йеллен также говорила, что ситуация за рубежом представляет в какой-то степени риск для экономического роста США. По ее словам, ситуация в Греции остается “сложной”, а Китай продолжает бороться с финансовыми проблемами.

"Йеллен, похоже, настроена на повышение ставок и делает все возможное, чтобы смягчить удар", — говорит управляющий директор торгов Charles Schwab Рэнди Фредерик. Большинство аналитиков ждут первого повышения ставок в сентябре. Согласно последнему обзору в «Бежевой книге», экономическая активность с середины мая по конец июня выросла во всех 12 федеральных округах США.

Акции Bank of America Corp. вчера подросли на 3,2%, когда банк объявил об увеличении чистой прибыли по итогам второго квартала. Цена акций крупного сервиса потокового видео Netflix выросла на 9,4%, т.к. рост международной аудитории привел к увеличению доходов компании от подписки.

Акции Celgene Corp. подскочили на 7%, когда биотехнологическая компания улучшила прогноз прибыли на этот год и договорилась о покупке Receptos Inc. за $7,2 млрд. Цена акций последней выросла на 10%. Акции LinkedIn Corp., крупнейшей в мире профессиональной соцсети, выросли на 2,2% когда аналитики Barclays улучшили рекомендации по ним.