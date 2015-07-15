В ближайшие сутки на Уолл-стрит ждите настоящие «американские горки»

Трейдеры на Уолл-стрит готовятся к дикой езде в течение следующих 24 часов. Недавний отчет о ВВП Китая во втором квартале вызвал большие продажи на хрупком фондовом рынке страны. Shanghai Composite сегодня упал на 3,02% - именно так рынок отреагировал на вчерашние отчеты, хотя они показали лучший рост экономики, чем прогнозировали эксперты. Инвесторы не понимают, ожидать или нет в ближайшем будущем новых стимулов. Несомненно, рынок будет отыгрываться во время американской сессии.

Другим поводом понервничать сегодня станет выступление Джанет Йеллен. После вчерашних разочаровывающих отчетов по розничным продажам в сочетании со слабыми данными по занятости от 3 июля инвесторы вновь будут искать в ее речи какие-то намеки на повышение процентных ставок. Рынок надеется, что глава регулятора посчитает темпы экономического роста США достаточными, чтобы повысить процентные ставки в сентябре этого года.

И, конечно, в конце дня в Афинах греческий парламент должен решить, следует ли принять план непопулярных и жестких реформ, которые так требуют международные кредиторы. Эти меры, касающиеся серьезных сокращений расходов, рыночных реформ и повышения налогов, необходимы, чтобы начать переговоры по новому проекту финпомощи Греции. Отказ от реформирования может привести к выходу Греции из еврозоны и более сильным потрясениям и ударам по экономике страны в краткосрочной перспективе.

И последней остановкой в сегодняшнем путешествии на «американских горках» может стать заседание Банка Канады. Экономисты сомневаются, сможет ли центральный банк снизить процентную ставку, потому что падающие цены на нефть продолжают сдерживать экономический рост в Канаде. А экономисты Capital Economics считают, что есть "очень большой шанс", что центральный банк снизит скорость изменений до 0,5% с 0,75%. В то же время, в PNC уверены, что центральный банк, скорее всего, оставит ставки без изменений.

"В ближайшие 24 часа будет довольно интересно и, возможно, будет очень высокая волатильность по валютам, и это коснется не только доллара, но и вообще многих внешних активов", - говорит Кэти Лиен, управляющий директор по стратегии в Asset Management.

Том ди Галома, руководитель торгов в ED&F Man Capital Markets, говорит, что Йеллен будет главным событием в среду. "На рынке есть много надежд, что Йеллен повысит ставки в сентябре", - сказал он. Но разочаровывающие отчеты о занятости и потребительских расходах в июле могут не оправдать повышение ставок, учитывая, что центральный банк неоднократно обещал, что курс будущего повышения процентных ставок будет зависеть от данных.