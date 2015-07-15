К концу сессии вторника Европа все-таки вернулась в зеленую зону

По итогам торгов во вторник на европейских фондовых площадках отметился подъем — рост индексов продолжается пятую сессию подряд. Рынок оживился вчера, когда падающие в начале торгов цены на акции компаний энергетического сектора изменили динамику и перешли к росту.

Кроме того, внимание участников рынка также приковано к сделке кредиторов и Греции — теперь все следят за голосованием по данному плану в правительстве страны, которое состоится сегодня. Многие сторонники премьер-министра страны Алексиса Ципраса по партии "СИРИЗА" (да и сам Ципрас) все еще считают неприемлемыми жесткие меры по сокращению бюджетных расходов и увеличению налогов.

Вчера сводный индекс Stoxx Europe 600 вырос по итогам торгов на 0,5%. Британский FTSE 100 поднялся только на 0,23%, германский DAX подскочил на 0,28%, а французский CAC 40 - на 0,69%.

Котировки акций нефтяных компаний в Европе выросли на ожиданиях, что соглашение по ядерной программе Ирана не вызовет моментального притока излишней нефти на мировой рынок. Акции Seadrill Ltd. подорожали на 8,8%, Statoil ASA - на 3,5%.

Однако, худшую динамику вчера показали акции автопроизводителей. Так, бумаги BMW AG упали на 0,7%, когда китайский партнер компании сделал прогноз падения чистой прибыли в первом полугодии примерно на 40%. Это, по мнению партнера, говорит об ослаблении спроса на автомобили премиум-класса в КНР. В то же время акции PSA Peugeot Citroen упали на 2,1%, Volkswagen AG - на 2,4%.

Акции британской медиа-компании ITV Plc упали на 0,3% из-за ухудшения оценки их бумаг аналитиками Deutsche Bank AG. Skandinavska Enskilda Banken AB потерял вчера 2,2%, потому что отчеты по доходам банка не оправдали ожиданий экспертов.