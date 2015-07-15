Американский конгресс планирует отменить иранскую сделку

Большинство республиканцев в палате представителей Конгресса США готовится помешать сделке с Ираном. "Вместо того, чтобы остановить распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке, это соглашение только подпитает ядерную гонку вооружений по всему миру", - сказал спикер палаты представителей Джон Бейнер.

На этой неделе Белый дом направит текст соглашения профильным комитетам сената и в палаты представителей, которые должны рассмотреть его в течение 60 дней. Однако, республиканцы уже заявили о том, что готовы голосовать против соглашения, но пока их голосов недостаточно, чтобы обойти вето президента США. К слову, Барак Обама готов воспользоваться этим правом, если в Конгрессе США будут саботировать этот "прорыв в международных отношениях".

Еще больше интриги в эту историю добавляет то, что значительная часть демократов также выступает против соглашения с Ираном. Джон Бейнер недавно заявил, что есть большие шансы помешать Обаме, потому что фактически им не хватает всего 34 голосов, чтобы обойти вето президента (тогда сформируется большинство — две трети голосов конгресса).

Напомним, что в ноябре 2013 года стороны достигли промежуточного соглашения, которое ограничивало деятельность некоторых объектов в обмен на смягчение санкций. Затем его продлевали в июне и ноябре прошлого года, и вот уже 2 апреля Иран и "шестерка" достигли договоренностей в Швейцарии.

В итоге вчера, 14 июля, сделка была наконец оформлена и подписана сторонами. Иран будет сдерживать свою ядерную программу в обмен на смягчение санкций. Соглашение прекратит 12-летнее противостояние по ядерной деятельности Ирана, которое иногда превращалось в угрозы военных действий со стороны США и Израиля. Кстати, Израиль также настаивает на отмене сделки.

Иранская сторона готова на введение ряда ограничений в своей деятельности в атомной сфере, но они не должны тормозить работу в сфере мирного атома. Как отмечали вчера эксперты, несогласованных технических вопросов не остается, но сторонам еще нужно изучить текст составленного документа и детально проработать формулировки.