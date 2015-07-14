Глава Банка Англии: мы все ближе к повышению ставок

Момент, когда Банк Англии поднимет базовые ставки, приближается все стремительнее на фоне восстановления британской экономики. Об этом заявил сегодня глава центробанка Великобритании Марк Карни, сообщает Bloomberg. Карни также сказал, что пока сдерживающим фактором остается слабая инфляция.

Сегодня из отчетов стало известно, что рост потребительских цен в Великобритании в прошлом месяце опять замедлился до нуля в годовом выражении.

Марк Карни отметил, что скорое повышение ставок в Великобритании будет сдержанным и постепенным. "Заработные платы начинают расти, процентные ставки находятся на рекордно низком уровне, поэтому домохозяйствам следует переходить к управлению финансами с той точки зрения, что процентные ставки будут повышаться", - советует Карни.

Конечно, глава регулятора предупреждает, что неизбежны "потрясения и корректировки" в потребительском секторе в связи с высоким уровнем закредитованности, но со временем долговая нагрузка снизится, и ситуация в целом улучшится. По прогнозам инвесторов, первое повышение ставки Банк Англии может провести в мае 2016 года, хотя раньше называли другую дату - август 2016 года. На данный момент ставка британского центробанка находится на рекордно низкой отметке в 0,5% годовых.