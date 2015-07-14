Акции Азиатско-Тихоокеанского региона показали разнонаправленную динамику

Во вторник азиатские акции показали смешанные торги. Возвращается высокая волатильность, нефть упала в результате иранских соглашений, по Греции достигнуты предварительные договоренности, китайские рынки продолжает лихорадить.

Shanghai Composite закончил день снижением на 1,12%. На протяжении всей сессии акции китайских компаний колебались между плюсом и минусом: инвесторы внимательно наблюдают, действительно ли рынок отходит от панических распродаж. Поэтому любое серьезное движение может вызвать нервный откат. Ведущие банки Китая, ICBC и China Construstion Bank, потеряли более чем по 2% каждый.



Hang Seng снизился на 0,41%. Это реакция на движения шанхайского индекса. Но есть здесь и хорошие фондовые новости: правительство Макао может позволить открытие курительных комнат в своих казино, даже при том, что курение в других местах здесь запрещено. Galaxy Entertaiment и Sands China на этих новостях прибавили по 4% каждый.

Nikkei прибавил 1,5%. Японский индикатор закрылся на новом одиннадцатидневном максимуме. Он растет уже вторую сессию подряд. Дополнительный толчок индекс получил из-за ослабления иены: это помогло вырасти акциям экспортеров. Nissan Motor и Mazda Motor прибавили более чем по 2%. Sony потеряла 1,2%, вслед за вчерашним снижением на 2,5%. Гигант электроники объявил о размещении своих вновь выпущенных акций, впервые более чем за 26 лет. Также компания планирует продать конвертируемых облигаций на 119 млрд иен.

S&P/ASX 200 выросла на 2%. Австралийский индекс пришел к норме после скромных потерь предыдущей сессии. Хорошим драйвером оказались акции горнодобывающих компаний: Rio Tinto и BHP Billiton выросли на 3% каждая, а Fortescue Metals прибавила 4%.