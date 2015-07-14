Алексис Ципрас: между Сциллой и Харибдой

Премьер-министр Греции, руководитель левой партии Syriza, столкнулся во вторник с яростной реакцией своих сторонников на соглашение с кредиторами. Напомним, Греция соглашается на радикальные, жесткие меры экономии. Греция фактически жертвует большей частью своей независимости, отдает надзор за своим законодательством вовне, в обмен на согласие кредиторов подумать над финансовой помощью на 86 млрд евро.

Непримиримая Syriza

Реакция правительства Ципраса вызывает много вопросов о том, в состоянии ли будет после этого премьер-министр удержать свое правительство. Выборная платформа Syriza базировалась на отмене жестких условий экономии бюджета и на независимости от мнения еврозоны.

Условия, которые принял минувшей ночью Ципрас, прямо противоположные. Греки должны будут урезать пенсии, увеличить НДС, ввести в действие крупное ограничение расходов, продать под контроль иностранных кредиторов активов на 50 млрд евро. Пакет реформ планируется провести через греческий парламент завтра, 15 июля.

Сам Ципрас, избранный пять месяцев назад, чтобы завершить пятилетний период удушающей экономии, комментирует ситуацию: он «прошел через жестокую битву» и «предотвратил план финансового удушения Греции».

Будущее его собственного правительства сейчас под большим вопросом: по факту, Греция стоит перед перспективой досрочных выборов. Syriza и ее младший партнер по коалиции, Партия Независимости Греции, уже заявили, что они не собираются отказываться от своих предвыборных обещаний.

Панос Камменос, лидер Партии Независимости Греции, сказал репортерам после встречи с Ципрасом: «Мы не можем на это согласиться». Во вторник утром во время заседания депутатской группы Syriza были уволены министр энергетики Панайотис Лафазанис и заместитель министра труда Димистрис Стратулис: они резко встали в оппозицию к принятому плану спасения. Спикер парламента, Зои Константинопулу, представляющий бескомпромиссное левое крыло, тоже бросил вызов Ципрасу — а тем временем он может создать серьезные процессуальные препятствия для принятия пакета. Министр труда, Панос Скурлетис, заявил, что условия сделки никогда не устроят партию Syriza, и ситуация закончится новыми выборами уже в этом году.

Заботливая Европа

Однако если бы саммит по третьему спасению Греции провалился, Афины стояли бы сейчас перед экономической пропастью, с банками, стоящими на грани краха, и перспективой выхода из еврозоны и необходимости печатать собственную валюту.

Вместо этого страна получила условное соглашение и возможность получения 86 млрд евро помощи в течение трех лет, при условии, что ее европейские партнеры будут удовлетворены ходом выполнения их условий.

Президент Еврокомиссии, Жан-Клод Юнкер после семнадцатичасовых переговоров заявил на пресс-конференции: «Соглашение трудное, но оно заключено. Речи о Grexit'е больше не идет». Он отклонил намек на то, что Европа унизила Ципраса и поставила Грецию в условия абсолютной зависимости: «Мы достигли компромисса. Здесь нет победителей и проигравших. Греческий народ не унижен, другие европейцы тоже не потеряли лицо. Это типичный расклад для Европы».

Канцлер Германии, Ангела Меркель, не сомневается в том, что Бундестаг разрешит открытие переговоров по новым кредитам, если парламент Греции одобрит всю программу и если завтра будут приняты первые законы.

В Греции облегчение смешивается с гневом на Германию: достижение соглашения сравнивается с Пирровой победой. Единственная уступка, которую сделала «железная леди» Ангела Меркель, - это предложение Греции взять «тайм-аут» от членства в еврозоне, а не требование окончательно покинуть единое валютное пространство.

Очевидцы экстренного саммита в Брюсселе говорят, что это не было приятным зрелищем. В течение 17 часов Ципраса запугивали, уговаривали и упрекали в том, что он отверг предыдущее предложение, которое содержало более выгодные условия и было выдвинуто в июне. Греков упрекают еще и в том, что они провели референдум по отклонению программы кредиторов. Над попыткой смягчения условий для Греции работали только Франция и Италия, но их голосов оказалось недостаточно.

Многие дипломаты сомневаются, возможно ли будет провести пакет через греческий парламент за три дня. И даже если на этой неделе все пойдет по оптимистичному сценарию, все равно остается вопрос, сможет ли Греция оставаться на этом курсе в течение трех лет предполагаемого действия новой программы.

Министрам финансов еврозоны было поручено найти источники срочного финансирования для Греции, чтобы предотвратить ее дефолт по обязательствам перед ЕЦБ в следующий понедельник. 20 июля страна должна заплатить 7 млрд евро, в середине августа — еще 12 млрд.



