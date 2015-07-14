Ципрас не может убедить греков в необходимости новой сделки

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас второй день подряд встречается со своим парламентом в Афинах, чтобы получить одобрение пакета мер жесткой экономии, который по сути сейчас может разорвать коалицию на две половины. И все потому, что требования кредиторов увеличить налоги и сократить пенсии являются прямо противоположными тем обещаниям, которые давала его партия Сириза. Однако, официальное одобрение соглашения необходимо получить до среды, чтобы начать переговоры по новому займу на 86 млрд евро.

Десятки членов партии Сириза и некоторые законодатели заявили, что они восстанут против сокращений, Ципрасу стоит рассчитывать сейчас только на поддержку оппозиции.

"Несмотря на потенциальные противоречия в правящей партии, мы считаем, что сделка будет одобрена при поддержке оппозиционных партий", - говорит аналитик Roubini Global Economics Нуриэль Рубини. Тем не менее, легализация плана реформ означает, что Греции "придется терпеть значительные меры жесткой экономии и другие виды реформ, все из которых трудно реализовать, трудно укрепить и, возможно, трудно принять обществу".

Похоже, полное согласие Ципраса с требованиями кредиторов после долгих переговоров в эти выходные в Брюсселе, сулит решительные столкновения в его партии, а это может привести к перестановкам в кабинете министров уже в начале этой недели. Скорее всего, ему придется очистить свою администрацию от жестких радикалов. Такова будет цена для обеспечения третьей программы спасения Греции в течение ближайших пяти лет. По крайней мере, две фракции в его правительстве уже говорят, что не будут поддерживать сделку. Ципрас уже встретился со своими ближайшими помощниками, чтобы попытаться остановить «восстание» в парламенте перед голосованием в среду.

Евро почти не изменился к этому времени — к 10:55 мск пара EUR/USD торговалась на отметке 1,0994 (-0,04%). Однако, вчера курс евро упал на 1,4% на фоне спекуляций о том, что эта сделка будет достаточным основанием для успокоения Федеральной резервной системы США и поводом для повышения процентных ставок в этом году. Американские акции хорошо поднялись вчера, а европейские показали ограниченный рост.

"Есть перспектива разделения внутри партии, часть чиновников и законодателей Сириза не принимают тактику нашего премьера, - сказал Янис Валафас, близкий к правительству чиновник. - Сейчас важнее, что наихудший сценарий дефолта удалось избежать".

"В течение ближайших трех лет все будет только хуже", - сказал Янис, 23-летний студент юридического факультета, который присоединился к протесту нескольких сотен человек за пределами здания парламента на площади Синтагма в понедельник вечером. Он отказался назвать свою фамилию. "Может быть, тогда люди будут снова думать о том, в каком обществе они хотят жить".

Условия, которые Ципрас принял, составляют длинный список незавершенных дел двух предыдущих программ спасения Греции и некоторые новые требования. Ципрас приветствует тот факт, что новый фонд (в него должны передать 50 млрд госактивов страны) будет базироваться в Греции. Он также делает акцент на том, что благодаря сделке можно будет облегчить долговое бремя, хотя кредиторы и отвергли его просьбы списать номинальную стоимость греческого долга на сумму примерно 310 млрд евро.

Банки в Греции будут закрыты по крайней мере до 15 июля, пока ЕЦБ оставляет лимит на экстренную помощь ликвидности для греческих банков без изменений.