Отключение от SWIFT российским банкам больше не грозит

Пресс-служба международной
платежной системы SWIFT сообщает сегодня,
6 октября, что компания не собирается
отключать российские банки от своей
сети в одностороннем порядке. Руководство
не поддалось политическому давлению,
которое оказывается со стороны еврособза
уже не первый месяц, и четко заявила о
своей позиции в данном вопросе.
SWIFT не
будет отключать банки от своей сети
из-за политического давления. В компании
также признались, что сожалеют об
оказываемом давлении и спекуляциях в
СМИ: оба фактора могли серьезно подорвать
международную работу сервисов организации.
Более того, вводить какие-либо санкции компания неправомочна, и руководители даже заявили, что «SWIFT не будет отвечать на индивидуальные звонки и призывы отключить финансовые институты от своей сети», - сообщает пресс-служба организации.
Напомним, что по количеству пользователей системы Россия занимает второе место в мире после США.