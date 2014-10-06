Отключение от SWIFT российским банкам больше не грозит

Пресс-служба международной платежной системы SWIFT сообщает сегодня, 6 октября, что компания не собирается отключать российские банки от своей сети в одностороннем порядке. Руководство не поддалось политическому давлению, которое оказывается со стороны еврособза уже не первый месяц, и четко заявила о своей позиции в данном вопросе.



SWIFT не будет отключать банки от своей сети из-за политического давления. В компании также признались, что сожалеют об оказываемом давлении и спекуляциях в СМИ: оба фактора могли серьезно подорвать международную работу сервисов организации.



Более того, вводить какие-либо санкции компания неправомочна, и руководители даже заявили, что «SWIFT не будет отвечать на индивидуальные звонки и призывы отключить финансовые институты от своей сети», - сообщает пресс-служба организации.

Напомним, что по количеству пользователей системы Россия занимает второе место в мире после США.