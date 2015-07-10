МЭА: мировой спрос на нефть замедлится в 2016 году

В 2016 году мировой спрос на нефть замедлится. Этот прогноз дает Международное энергетическое агентство в своем последнем ежемесячном докладе и предупреждает, что изменение баланса спроса и предложения на рынке нефти «еще не закончилось».

Цены на сырую нефть в начале июля падали до трехмесячного минимума под давлением «всё возрастающего роста добычи».

В течение последнего года мировые цены на нефть снизились примерно на 60%. На топливо давят перенасыщение глобального рынка и снижение спроса в условиях неопределенной глобальной перспективы роста. В 2016 году, согласно прогнозу МЭА, мировой спрос на нефть снизится на 1,2 млн баррелей в день.

«Последние события показывают, что процесс снижения спроса распространитися и на 2016 год». В мае и июне возродилась было надежда на то, что цены уже на пути к выздоровлению. В США были законсервированы многочисленные нефтяные вышки, ведь издержки производства там выше, чем на Ближнем Востоке. Тем не менее, МЭА заявило, что рост спроса, скорее всего, достиг своего пика в I квартале 2015 года (1,8 миллионов баррелей в день). Но, судя по прогнозу, вторая половина 2015 года и весь 2016, когда исчезнет краткосрочная поддержка для нефтяных котировок, дадут ситуацию длительного снижения.

Если Греция выйдет из еврозоны, то это ослабит не только греческий спрос на нефтепродукты, но и потенциально ограничит поставки на весь континент, ведь макроэкономическая деятельность в целом рискует ослабнуть.

ОПЕК тем временем не собирается снижать производство. Фактически, глобальные поставки растут. Рекордная добыча за последние три года была зафиксирована в июне в Саудовской Аравии, Ираке и ОАЭ. Стратегия ОПЕК имеет целью удержать свою долю рынка. И, по мнению экономистов МЭА, эта стратегия работает: «Ожидается, что в 2016 году остановится рост поставок из стран, не входящих в ОПЕК. Компании с дорогой себестоимостью вынуждены будут снижать издержки».