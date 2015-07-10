Азиатские индексы, кроме Nikkei, завершили пятницу в мажоре

Последний день недели основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили на позитивной ноте. На рост индексов повлиял двухдневный отскок Шанхайской биржи. Только японский индикатор показал отрицательную динамику.

Shanghai Composite прибавил 4,6%: сказался шквал новых мер нормативной поддержки из Пекина. Shenzhen Composite вырос на 4,1%. Несмотря на отскок китайских индексов, многие аналитики остаются осторожными. По их словам, трейдер должен спросить себя: «Где был бы рынок, если бы не вмешательство властей?». Очевидно, индексы снижались бы и дальше, и это была бы реальная их рыночная цена. По словам Джима Рикардса, главного стратега West Shore Funds, сейчас есть хорошая возможность выйти из китайских акций для тех, кто их еще не продал, потому что опасность дальнейшего обвала фондовых рынков Поднебесной по-прежнему высока.

Hang Seng прибавил 2%. К примеру, Alibaba Pictures взлетела почти на 4%.

Nikkei снизился на 0,38%. Японский индекс ушел на негативную территорию из-за внутренних факторов. Сказался 6%-ный спад тяжеловеса Nikkei — компании Fast Retailing, владельца сети магазинов одежды Uniqlo. На акции компании повлиял слабый прогноз продаж на внутреннем рынке в период с июня по август.

S&P/ASX 200 вырос на 0,4%. Австралийский индекс слегка подрос на информации о росте котировок сырьевых товаров в результате китайского фондового отскока. BHP Billiton и Rio Tinto выросли более чем на 2% каждая. Стабилизация цен на нефть позволила подняться акциям энергетических компаний: так, Santos выросла на 1,9%.