Позитив на рынках продолжается: Европа вчера закрылась существенным ростом

Торги на фондовых площадках Западной Европы в четверг завершились ростом благодаря ослаблению напряженности из-за китайских финансовых рынков. Сводный индекс Stoxx Europe 600 вырос на 2,19%. Британский FTSE 100 поднялся на 1,4%, французский CAC 40 - на 2,55%, германский DAX - на 2,32%. Фондовый индекс Испании IBEX 35 вырос на 2,65%, португальский PSI 20 - почти на 4%. Греческий рынок до сих пор закрыт.

Вчера китайский рынок продемонстрировал значительный рост, поскольку доверие инвесторов понемногу восстанавливается после принятых мер китайского правительства. На этом позитиве поднялись и другие рынки.



Все отраслевые группы индекса Stoxx 600 выросли по итогам четверга, в лидерах роста был банковский сектор. К примеру, подорожали акции португальского Banco Comercial Portugues SA - на 6,9% и итальянского Banca Monte dei Paschi di Siena SpA - на 5,8%.

Новости из Китая положительно повлияли и на европейских автопроизводителей: акции Daimler AG поднялись на 2,9%, BMW AG - на 2,1%. Выросла также рыночная стоимость сырьевых компаний: Rio Tinto подорожала на 1,8%, BHP Billiton - на 1,6%.