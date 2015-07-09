Четыре причины, почему Grexit уже неизбежен

В преддверии греческого референдума многие европейские лидеры говорили, что ответ "нет" приведет к выходу Греции из еврозоны. И теперь, уже спустя несколько дней после голосования и самых разных новостей по греческому вопросу, есть несколько причин, почему Grexit в реальности может стать самым вероятным итогом.

Конечно, аналитики предупреждают, что Grexit – самый неблагоприятный сценарий для многих стран еврозоны и маловероятный. Это произойдет, если СИРИЗА останется у власти надолго, в таком случае есть два возможных варианта развития ситуации: Греция покидает еврозону, но остается в составе ЕС или Греция покидает и еврозону, и ЕС.

1. Греция и так в состоянии технического дефолта по долгам МВФ

На прошлой неделе Греция не совершила намеченный платеж по долгу в МВФ, тем самым фактически объявила дефолт по своим обязательствам перед кредитором. Сейчас греческая банковская абсолютно зависима от ЕЦБ, который обеспечивает ликвидность банков. Однако, если Греция не будет платить по долгам, то ее банки будут признаны неплатежеспособными, а тогда ЕЦБ просто прекратит давать им деньги.

Сама Греция печатать евро не может, потому что у Банка Греции нет необходимых двух третей голосов в совете управляющих ЕЦБ. На данный момент аналитики считают, что финансирование от ЕЦБ в рамках ELA продлится до воскресенья. Похоже, после этого греческому правительству придется вводить долговые расписки или какую-то другую параллельную валюту.

2. Связь между Грецией и еврозоной теряется

Если учесть, что из-за введения контроля за движением капитала, состояние экономики усложняется, то греческим политикам скоро придется принимать более жесткие меры экономии, чем нужно было ранее. Канцлер Германии Ангела Меркель недавно сказала, что греческие реформы должны выходить за рамки того, что требовали кредиторы перед референдумом. Вероятность того, что после референдума, где люди сказали "нет" предыдущим условиям, политики еврозоны согласятся на новые условия, очень мала. Сейчас же, пока Греция не предоставит новые предложения реформ, ей не светит новая программа в рамках Европейского стабилизационного механизма (ESM).

И вот получается, что на саммите ЕС в это воскресенье могут решить вопрос об исключении Греции из еврозоны. Если на саммит пригласили всех членов ЕС, это уже наводит на мысль о том, что задуман сценарий исключения (возможно, с предоставлением средств для перехода к драхме). В конце концов, глава Еврокомиссии Жан-Клода Юнкер недавно заявил, что у них «есть сценарий Grexit, подготовленный в деталях", что подтверждает эту версию.

3. Трудно отменить контроль за движением капитала

Есть информация, что на депозитах в греческих банках находилось около 130 млрд евро до того, как объявили о контроле за капиталом. Если греческие банки откроются вновь, все эти деньги греки захотят вывести максимально быстро. А так как ЕЦБ вряд ли обеспечит достаточное финансирование банкам, Афинам опять придется серьезно подумать об эмиссии собственной валюты, если они хотят, чтобы банки когда-либо заработали.

4. Референдум защитит политиков еврозоны от обвинений

Вследствие того, что греческий народ сказал «нет» условиям кредиторов, европейские политики уже не ответственны за выход Греции из еврозоны. И, соответственно, они могут даже не отвечать за последствия. Ведь получается, что это решение приняли сами греки, когда отказались от "спасительных кредитов с низкими процентными ставками".

Что же будет в итоге, если реализуют сценарий Grexit?

Скорее всего, до конца лета страны еврозоны будут обеспечивать Грецию наличными деньгами, чтобы избежать резкого социального взрыва. Такая переходная программа будет финансироваться за счет новых субсидий ЕС для Греции, страны еврозоны, возможно, помогут перейти к драхме. Другой вариант - Греция после дефолта и реструктуризации своих долгов будет использовать евро, но при этом «дешевые» деньги от ЕЦБ больше не получит.