Американские фондовые индексы выросли вчера на 0,1-0,6%

Торги на фондовых рынках США во вторник закрылись на подъеме. После падения рынка в понедельник акции смогли немного сгладить падение, пишет Bloomberg. Индекс S&P 500 во время торгов падал на 1,2%, но затем пошел вверх на хороших новостях рынка.

"Мы действительно начинаем преодолевать страх, связанный с ситуацией в Греции, - говорит главный инвестиционный директор Commonwealth Financial Network Брэд МакМиллан. - С экономической точки зрения, это не имеет для нас большого значения. Ранее мы оценивали соответствующие риски, и откат фондового рынка был разумным".

Напомним, что лидеры стран еврозоны соберутся вновь в воскресенье на экстренный саммит, чтобы окончательно решить судьбу Греции. "Суровая реальность такова, что у нас есть пять дней для того, чтобы найти окончательное решение, - признался председатель Евросовета Дональд Туск. - Если мы не сможем прийти к соглашению, то это может привести к банкротству Греции и к краху ее банковской системы".

Вчера к концу торговой сессии индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,53%, Standard & Poor's 500 вырос на 0,61%, а Nasdaq Composite увеличился всего на 0,11%. Девять из десяти отраслевых групп S&P 500 показали рост во вторник. Сектор коммунальных компаний поднялся на 2,5%, потребительский сектор подскочил на 3,5%.

Акции компании Freeport-McMoRan упали на 3,3% из-за снижения цен на медь, ценные бумаги Newmont Mining подешевели на 6,1%. Стоимость акций чипмейкера Advanced Micro Devices снизилась на 15%, когда компания сообщила прогноз о сильном сокращении выручки во втором квартале. Точный отчет AMD опубликует 16 июля.

На этой неделе начинается сезон корпоративной отчетности в США, первым свои итоги опубликует в среду алюминиевый гигант Alcoa. По оценкам экспертов Bloomberg, прибыли компаний из списка S&P 500 в прошлом квартале упали в среднем на 6,5%.