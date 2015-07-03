В III квартале ожидается большое количество IPO

В третьем квартале 2015 года на американском фондовом рынке будет проведено аномально много первичных публичных размещений. Сейчас в списке ожидаемых IPO находятся 123 компании. Более половины из них за последние два месяца обновили свои анонсы, сигнализируя о намерениях дебютировать на рынке в ближайшее время.

Среди них, например, потребительские бренды Planet Fitness и Blue Buffalo, охраное предприятие Rapid 7. В июне к списку предполагаемых IPO присоединились 15 медицинских компаний.

Компания Renaissance Capital предполагает, что активными в части IPO будут июль и начало августа, даже несмотря на события в Греции. Большинство из этих компаний не планируют чрезмерно высокой оценки своих акций. Общая оценка грядущих IPO составляет примерно 23 млрд долларов.

Причин аномального всплеска IPO в III квартале несколько. Во-первых, оживляется американская макростатистика (в I квартале она была удручающей). Во-вторых надвигается рост ставок ФРС.

2014 год стал крупнейшим по IPO, начиная с 2000. С тех пор инвесторы дали рынку немного остыть.