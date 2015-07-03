Основные индексы Азии упали, кроме Nikkei. В Китае продолжается коррекция

Разгром на фондовых рынках Китая продолжается. Shanghai Composite потерял сегодня 5,84%. С 12 июня, когда индекс был на пике, он рухнул уже на 30%. Общие потери рыночной капитализации в Шанхае и Шэньчжене измеряются триллионами долларов. Шанхайская биржа стартовала сегодня с резкого падения на 7%, отыграв потом часть этих потерь.

Волна распродаж связана с изменением условий маржинального финансирования. Прорыв ключевых психологических уровней в 4000 и 3800 пунктов усугубил положение. Власти активизируют усилия по укреплению доверия инвесторов к рынкам, но эффект невелик. Народный Банк Китая представил крупный пакет смягчений денежно-кредитной политики еще в воскресенье, но фондовый рынок продолжает стремительно падать. На этом фоне китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг заявила о создании команды, которая займется расследований манипуляций: по мнению властей, обвал рынка уже вышел за рамки естественного движения.