Основные индексы Азии упали, кроме Nikkei. В Китае продолжается коррекция

В пятницу продолжилась драматическая коррекция китайских индексов. Большинство других индикаторов АТР сегодня тоже снизились: перед референдумом в Греции инвесторы настроены очень осторожно. Глобальные рынки стоят перед значительными рисками, поэтому все ждут понедельника, когда определится, что скажут греки своим кредиторам.
Разгром на фондовых рынках Китая продолжается. Shanghai Composite потерял сегодня 5,84%. С 12 июня, когда индекс был на пике, он рухнул уже на 30%. Общие потери рыночной капитализации в Шанхае и Шэньчжене измеряются триллионами долларов. Шанхайская биржа стартовала сегодня с резкого падения на 7%, отыграв потом часть этих потерь.
Волна распродаж связана с изменением условий маржинального финансирования. Прорыв ключевых психологических уровней в 4000 и 3800 пунктов усугубил положение. Власти активизируют усилия по укреплению доверия инвесторов к рынкам, но эффект невелик. Народный Банк Китая представил крупный пакет смягчений денежно-кредитной политики еще в воскресенье, но фондовый рынок продолжает стремительно падать. На этом фоне китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг заявила о создании команды, которая займется расследований манипуляций: по мнению властей, обвал рынка уже вышел за рамки естественного движения.
Hang Seng потерял 0,5%. Аппетит инвесторов к риску снизился на фоне того, что творилось на биржах материкового Китая.
Nikkei прибавил 0,08%. Супертяжеловес индекса, владелец нескольких брендов одежды, Fast Retailing, потерял сегодня порядка 4%. Однако индикатор сумел остаться выше линии флэта даже с учетом этого. Sumimoto Mitsui Financial Group подскочил на 2,3%, другие компании кредитного сектора тоже выросли: Mizuho Financial – на 2,4%; Mitsubishi UFJ Financial Group — на 1,2%.
ASX упал на 1,1%. Ключевой сектор австралийской экономики — ресурсный — пострадал от очередного падения цен на сырьевые товары. BHP Billiton потеряла в Сиднее на 1,5%, Rio Tinto и Fortescue Metals попрощались с 1% и 4,7% капитализации, соответственно.
Удешевление нефти сказалось на нефтяных компаниях: Santos упала на 3,1%; Oil Search — на 1,5%.
Kospi чисто символически, но тоже опустился, потеряв 0,1%. Крупные потери понесли «голубые фишки» южнокорейского индекса. Samsung Electronics потеряла 2,1%; Posco снизилась на 1,1%.