Основные индексы Азии упали, кроме Nikkei. В Китае продолжается коррекция
Новости рынков

Основные индексы Азии упали, кроме Nikkei. В Китае продолжается коррекция

3 июля 2015, 11:14
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В пятницу продолжилась драматическая коррекция китайских индексов. Большинство других индикаторов АТР сегодня тоже снизились: перед референдумом в Греции инвесторы настроены очень осторожно. Глобальные рынки стоят перед значительными рисками, поэтому все ждут понедельника, когда определится, что скажут греки своим кредиторам.

  • Разгром на фондовых рынках Китая продолжается. Shanghai Composite потерял сегодня 5,84%. С 12 июня, когда индекс был на пике, он рухнул уже на 30%. Общие потери рыночной капитализации в Шанхае и Шэньчжене измеряются триллионами долларов. Шанхайская биржа стартовала сегодня с резкого падения на 7%, отыграв потом часть этих потерь.

    Волна распродаж связана с изменением условий маржинального финансирования. Прорыв ключевых психологических уровней в 4000 и 3800 пунктов усугубил положение. Власти активизируют усилия по укреплению доверия инвесторов к рынкам, но эффект невелик. Народный Банк Китая представил крупный пакет смягчений денежно-кредитной политики еще в воскресенье, но фондовый рынок продолжает стремительно падать. На этом фоне китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг заявила о создании команды, которая займется расследований манипуляций: по мнению властей, обвал рынка уже вышел за рамки естественного движения.

  • Hang Seng потерял 0,5%. Аппетит инвесторов к риску снизился на фоне того, что творилось на биржах материкового Китая.

  • Nikkei прибавил 0,08%. Супертяжеловес индекса, владелец нескольких брендов одежды, Fast Retailing, потерял сегодня порядка 4%. Однако индикатор сумел остаться выше линии флэта даже с учетом этого. Sumimoto Mitsui Financial Group подскочил на 2,3%, другие компании кредитного сектора тоже выросли: Mizuho Financial – на 2,4%; Mitsubishi UFJ Financial Group — на 1,2%.

  • ASX упал на 1,1%. Ключевой сектор австралийской экономики — ресурсный — пострадал от очередного падения цен на сырьевые товары. BHP Billiton потеряла в Сиднее на 1,5%, Rio Tinto и Fortescue Metals попрощались с 1% и 4,7% капитализации, соответственно.

    Удешевление нефти сказалось на нефтяных компаниях: Santos упала на 3,1%; Oil Search — на 1,5%.

  • Kospi чисто символически, но тоже опустился, потеряв 0,1%. Крупные потери понесли «голубые фишки» южнокорейского индекса. Samsung Electronics потеряла 2,1%; Posco снизилась на 1,1%.

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