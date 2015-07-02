Акции в США поднялись на надеждах по спасению Греции

Американские фондовые индексы выросли в среду на ожиданиях позитивного решения греческого вопроса. Так, индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 0,79%, S&P 500 вырос на 0,69%, а индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,53%. Повороты в финансовом положении Греции продолжают влиять на мировые акции. Как и в последние дни, движения на рынках были вызваны краткосрочными ставками инвесторов, особенно хедж-фондов.

Свежие предложения от премьер-министра Греции Алексиса Ципраса приободрили инвесторов, хотя эти самые предложения не приняли европейские чиновники — они посчитали их недостаточными, чтобы возродить переговоры. Ципрас пообещал не отменять референдум в воскресенье. Министры финансов еврозоны не будут проводить переговоры до тех пор, пока не пройдет референдум.

Вчера крупную сделку между двумя страховыми компаниями позитивно оценили инвесторы: ACE согласился купить Chubb за $28,3 млрд наличными и акциями. Акции ACE выросли на 0,8%, Chubb — на 26%.

Самый большой рост показали финансовые компании в списке S&P 500 — сектор поднялся примерно на 1,3%.

Экономические отчеты в среду были более чем оптимистичными. По данным ADR, число занятых в несельскохозяйственном секторе в июне выросло на 237 тыс., тогда как аналитики ожидали роста только на 218 тыс. Деловая активность в производственном секторе в июне от ISM выросла — до 53,5 в июне с 52,8 в мае.

Акции авиакомпаний упали после того, как Министерство юстиции заявило, что расследует сговор нескольких американских авиакомпаний. Акции American Airlines упали на 2,8%, United Continental Holdings — на 2,5%, Southwest Airlines потерял 1,4%.

На сырьевых рынках фьючерсы на золото понизились на 0,2% - до $1169 за унцию, фьючерсы на нефть снизились на 4,2% - до $56,96 за баррель.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 2,416% с 2,335% во вторник, доходность растет по мере падения цен.