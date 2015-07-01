Отчеты по занятости позитивно влияют на фондовые индексы США

В среду вечером американские фондовые индексы растут, пока оставаясь в "зеленой зоне". К 17:08 мск индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,95%, Standard & Poor's 500 поднялся на 0,86%, а Nasdaq Composite — на 0,94%. Рынок поднимается на данных по рынку труда США и на новостях о греческом кризисе, сообщает MarketWatch.

Второй квартал для фондового рынка США оказался не слишком хорошим - Standard & Poor's 500 прервал ралли и потерял 0,2%. "Перспективы снятия макроэкономической неопределенности, связанной с Грецией, подстегивают рост акций", - говорит главный инвестиционный аналитик Janney Capital Management LLC Марк Лускини.

По данным исследовательского института ADP, число рабочих мест в США выросло в июне на 237 тыс., это максимальное повышение за полгода. Темпы роста за май пересмотрены с 201 тыс. до 203 тыс. Экономисты Bloomberg ожидали подъема в июне примерно на 218 тыс.

Пока известно, что греческий референдум никто отменять не собирается, а предложения Ципраса вновь не устроили кредиторов. Скорее всего, переговоры с кредиторами продолжатся на следующей неделе - после всенародного голосования.

На новостях из Греции финансовые компании возглавили рост в рамках Dow Jones: Travelers, JPMorgan, Goldman, Visa прибавили более 1,2%.

Акции Fiat Chrysler Automobiles поднялись на 1,2%, потому что компания объявила об увеличении продаж автомобилей на рынке США на 8,2% в июне (прогноз был 9,9%).

Бумаги биржевого фонда греческих компаний Global X FTSE Greece 20 ETF подскочили в цене на 10,2% после повышения на 6% во вторник. Афинская фондовая биржа закрыта на всю неделю, а непосредственные торги греческими акциями приостановлены на многих площадках Европы.