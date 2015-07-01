Азиатские индексы двигались разнонаправленно

Большая часть фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в среду, Китай снова упал. Сводный индекс MSCI Asia Pacific прибавил 0,2%.

Nikkei вырос на 0,5% на оптимистичной статистике. Индекс Tankan, который характеризует настроения крупных компаний перерабатывающей промышленности, вырос во втором квартале. Внутренние корпоративные новости тоже повлияли на индекс Токийской биржи. Например, производитель косметики Shiseido Co прибавил 7,6%: компания заявила о планах продать одно из своих подразделений. Suzuki Motor снизилась на 3,1%: котировки компании упали на новостях о смене руководства.

Hang Seng прибавил 1,1%; S&P/ASX вырос на 1%.

Ситуация вокруг Греции оказывает давление на все глобальные рынки, включая Азию, но Shanghai Composite потерял 5,2% не поэтому. Участники китайского фондового рынка настроены крайне осторожно: слухи о возможности снижения налога на операции с ценными бумагами не подтвердились, как и разговоры о приостановке IPO.