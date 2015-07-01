Греческая драма продолжает толкать вниз фондовые индексы Европы

По итогам торгов во вторник фондовая Европа закрылась в минусе. Индексы снижаются второй день подряд из-за неоднозначной ситуации вокруг Греции, сообщает Bloomberg. "Кто бы мог подумать, что Греция дойдет до такой стадии? - говорит Бен Кумар из Seven Investment Management. - Если во вторник не будет заключено соглашение Афин с кредиторами, "нам придется доживать эту неделю с большой степенью неопределенности".

Вчера греческое правительство подтвердило запрос на получение помощи в рамках Европейского механизма стабильности (ESM) на два года, что позволит стране полностью покрыть свои финансовые нужды и реструктурировать задолженность. Во вторник сводный индекс Stoxx Europe 600 упал на 1,26%. За последние три месяца индекс снизился на 4% - это самая плохая динамика с 2012 года. Британский FTSE 100 вчера упал на 1,5%, германский DAX - на 1,25%, французский CAC 40 - на 1,63%. Германский DAX также показывает сильнейшее с 2011 года падение во втором квартале (на 8,5%).

Самое сильное снижение показали акции сырьевых компаний среди всех 19 отраслевых групп Stoxx 600. Рыночная капитализация ArcelorMittal и BHP Billiton уменьшилась примерно на 3,2%. Акции производителей товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennesy Louis Vuitton и Tod's SpA снизились более чем на 1,5% после ухудшения рекомендаций для них от экспертов Bank of America Corp. Акции Christian Dior SE упали в цене на 4,8%.