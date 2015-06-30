Азиатские фондовые рынки устали падать и идут вверх

Во вторник основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона оправились от вчерашнего шока, даже несмотря на угрозу греческого дефолта. Сессия была очень нестабильная, но закончилась преимущественно в зеленой зоне.
Shanghai Composite успел сильно просесть в течение торгового дня, потеряв почти 5%, однако к концу дня прыгнул вверх и закончил сессию в плюсе на 5,55%.
Аналитики объясняют такой подъем тем, что Пекин запустил новые меры, направленные на укрепление доверия к рынку. К примеру, вчера появилась информация о том, что правительство обсуждает приостановку IPO в Шанхае в ближайшее время, чтобы остановить отток ликвидности с существующего фондового рынка. Это послужило толчком для некоторых инвесторов к тому, чтобы снова купить ценные бумаги, а не выходить из них с целью участия в IPO. К тому же, регулятор Китая снизил семидневную ставку репо до 2,5%.
Дикие скачки вторника на Шанхайской бирже демонстрируют очень нестабильные настроения инвесторов. Эксперты рынка предполагают, что волатильность будет постоянной темой ближайших недель.
Hang Seng вырос, прибавив 1,3%.
Nikkei прибавил 0,6%. Японский индекс отыграл часть потерь, понесенных в понедельник. Лидерами роста здесь были авиакомпании, которые выиграли от падения цен на топливо. Japan Airlines прибавила 1,7%; ANA Holdings выросла на 2,9%. Восстановление большинства экспортно-ориентированных компаний тоже поддержало биржу. Автопроизводители — Toyota Motor, Nissan, Honda — прибавили от 0,6% до 1,2%.
А вот Sony обвалилась на 8,3% после того, как заявила о намерениях выпустить новые акции на 3,6 млн долларов, чтобы инвестировать их в одно из своих новых направлений.
Kospi прибавил 0,7%. Южнокорейский индекс отходит от недельного минимума. Среди лидеров роста во вторник были компании, получившие профит от удешевления нефти. Korean Air Lines прибавила 6,9%; Asiana Airlines выросла на 4,6%.
S&P/ASX окреп на 0,7%. Здесь тоже была изменчивая торговля, во время которой, в самом начале сессии, австралийский индекс обвалился до пятимесячного минимума, однако потом восстановился. Из красной зоны его вытянули банки. Commonwealth Bank of Australia прибавил 0,5%; Westpak вырос на 0,4%. В ресурсном секторе BHP Billiton увеличил капитализацию на 0,4%.