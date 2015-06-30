Азиатские фондовые рынки устали падать и идут вверх

Shanghai Composite успел сильно просесть в течение торгового дня, потеряв почти 5%, однако к концу дня прыгнул вверх и закончил сессию в плюсе на 5,55%.

Аналитики объясняют такой подъем тем, что Пекин запустил новые меры, направленные на укрепление доверия к рынку. К примеру, вчера появилась информация о том, что правительство обсуждает приостановку IPO в Шанхае в ближайшее время, чтобы остановить отток ликвидности с существующего фондового рынка. Это послужило толчком для некоторых инвесторов к тому, чтобы снова купить ценные бумаги, а не выходить из них с целью участия в IPO. К тому же, регулятор Китая снизил семидневную ставку репо до 2,5%.

Дикие скачки вторника на Шанхайской бирже демонстрируют очень нестабильные настроения инвесторов. Эксперты рынка предполагают, что волатильность будет постоянной темой ближайших недель.