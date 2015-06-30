USD/RUB: доллар подскочил до 56 руб. во вторник утром

Сегодня курс рубля продолжает падение, а пара USD/RUB впервые с 9 июня поднялась до отметки в 56 руб. на Московской бирже. Российская валюта несет потери из-за неопределенности по Греции, говорят аналитики. В 10:16 мск курс доллара достиг 56,00 руб., в это же время курс евро составил 62,56 руб. Однако, дальнейшего роста курса доллара не было, позже пара немного снизилась. К 10:51 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 55,857 (+0,31%), а EUR/RUB — на уровне 62,421 (-0,41%).

Пятую сессию подряд доллар дорожает против рубля, за это время он поднялся на 2,9%. Евро — на 2,5%. На рубль давят проблемы Греции, которые породили страхи оттока средств с развивающихся рынков.

Центробанк РФ заявил, что допускает риски краткосрочного роста волатильности на российском валютном рынке в связи с ситуацией вокруг Греции, но эффект, по мнению регулятора, не будет продолжительным. По мнению регулятора, динамика курса рубля сейчас определяется динамикой цен на нефть и ситуацией с валютной ликвидностью у российских организаций. И оба фактора сегодня относительно стабильны.