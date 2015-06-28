21 секрет, который я узнал за двадцать лет работы инвестором

Колумнист издания CNN-Money Син Уильямс рассказывает о том, чему он научился за двадцать лет инвестирования. Когда-то давно Бенджамин Франклин сказал: «Инвестиции в знания приносят наибольшую прибыль». И поэтому независимо от того, сколько лет вы работаете инвестором, остается одна неизменная истина - всегда есть что-то, чему нужно учиться. Я инвестировал в течение почти двух десятилетий, и, хотя я, конечно, повзрослел и научился многому за эти годы, я все равно понимаю, что есть столько всего, что я хочу узнать.

Что самое интересное — этот "учебный процесс" может проходить в любое время, в любом месте. Я получил бесценные уроки из первых рук от инвесторов с сорокалетним опытом и навыками за плечами, а также от молодых и инициативных участников рынка. В духе такого постоянно продолжающегося процесса обучения я хочу поделиться 21 секретом, который я узнал и применяю как инвестор последние десять лет.

1. Акции действительно могут вести себя непредсказуемо. К примеру, мне казалось, что акции Tesla Motors выглядят очень дорого, когда они были на уровне $120 за акцию несколько лет назад. Но сегодня они торгуются уже дороже $253 за акцию.

2. Сколько вы ни стараетесь объективно оценивать ваш портфель, невозможно избавиться от эмоциональной торговли вне рынка - так что готовьтесь, что некоторые акции будут вести себя очень сложно, затягивая рост или падение.

3. Даже самые лучшие трейдеры в мире могут ошибаться время от времени. Я имею в виду, что это единственный способ объяснить неудачную инвестицию Уоррена Баффета в Tesco. Урок усвоен, нужно быть скромнее, потому что вы тоже можете ошибиться в какой-то момент.

4. Краткосрочные сборы отвратительны! После быстрого восстановления в 2009 году я быстро постарался зафиксировать свою прибыль. В апреле 2010 года столкнулся с громадиной налогового законодательства при оформлении моего обычного подоходного налога. Это было неприятно, и стало хорошим напоминанием, что нужно придерживаться долгосрочной перспективы.

5. Денежные средства далеки от короля. После того, как я обнаружил всего $9 в доле моих сбережений в 2012 году - да, девять долларов - я решил как-то увеличить вклады в свои инвестиционные счета, чтобы всегда был какой-то «чрезвычайный» или резервный фонд.

6. Я не смотрю на свой инвестпортфель каждый день - и, как правило, лучше сплю благодаря этому. Это не значит, что нужно игнорировать ваши акции, но это напоминание, что если вы инвестируете в долгосрочной перспективе, то вам не нужно сидеть на краю стула, наблюдая, как дела у ваших акций - поднялись вверх или упали вниз на две копейки в течение дня.

7. Установление сроков рынка в любом состоянии - безнадежно. Если бы у меня было по $100 с каждого раза, когда я планировал приобрести какую-то акцию по определенной цене и упускал именно ее на несколько пенсов за последние десять лет, я мог бы легко получить огромную выгоду от своего пенсионного вклада. Если вам это нравится, лучше откладывайте деньги на старость заранее.

8. Кажется, что у акции должно быть огромное число рейтингов "sell" от аналитиков с Уолл-стрит? Да около половины всех акций сдует моментально, пока вы ищете все эти отзывы, даже 1 из 10 хороших отзывов достаточно, чтобы успеть правильно отреагировать.

9. Аналитики оказываются правы так часто, как и обычный инвестор, так что хватит возводить их в герои и начните уже доверять своему собственному анализу.

10. Вы никогда заранее не узнаете, когда случится следующий кризис. В 2006 году я не слышал ни одного человека, кто бы говорил об ипотечных кредитах. Просто примите тот факт, что рыночные спады неизбежны и инвестируйте грамотно.

11. Нет такого понятия, как "правильная" инвестиция. Если бы оно было, я бы не имел по крайней мере 10 убыточных сделок в течение последнего десятилетия.

12. Потеря денег - полезный опыт, но не причина, чтобы ползти обратно под простыню. Скорее всего, вы будете терять деньги когда-то в будущем. Идея в том, чтобы принять это и проанализировать ситуацию, чтобы не сделать те же самые ошибки снова.

13. Солидные компании могут пережить плохого гендиректора. Уоррен Баффет как-то сказал: "Я стараюсь покупать акции предприятий, которые выглядят так замечательно, что даже идиот может управлять ими, потому что рано или поздно так оно и будет". Акции Apple, возможно, считаются лучшими на планете, но бывший генеральный директор Джон Скалли однажды уволил Стива Джобса. Мы знаем, чем эта история закончилась. Даже если вы найдете отличный большой бизнес, их продукт или услуга все равно будет заботиться только о себе, а не об акционерах.

14. Иногда самые хорошие инвестиции - те, которые не были замечены аналитиками с Уолл-стрит. Не бойтесь запачкаться, копаясь в финансовых показателях компании, даже если она имеет низкие оценки капитализации.

15. Инсайдерская покупка и продажа на самом деле не так важна, как вы думаете. Инсайдеры продают акции по разным причинам, в том числе ради налоговой выгоды, либо когда истекает срок действия опционов или при плановой продаже, поэтому будьте внимательны при чтении новостей о продажах акций — они могут сбить вас с толку.

16. Инвестирование в акции, не размещенные на главной бирже, может поставить вас в невыгодное положение. Я до сих пор не вздрагиваю, вспоминая мои потери от Artificial Life после того, как резко изменил свою бизнес-модель. Слабые стандарты отчетности по внебиржевым фондам, нечестные оценки компаний могут погубить ваши деньги.

17. Семья, друзья и отдых — время от времени. Я считаю, что даже на фондовом рынке самые фанатичные инвесторы должны проводить некоторое время вдали от рынка, чтобы очистить свой ум. Всегда убедитесь, что ваши друзья и семья поддерживают вашу любовь к рынку. Я обещаю, что он никуда не денется, пока вы будете отдыхать где-нибудь на Гавайских островах!

18. Вопреки всему, история не всегда повторяется. Если бы это было так, мы бы все были богатыми. Это вновь напоминает, что выжидание «идеального» момента на рынке - безнадежное дело.

19. ETF - отличное средство для снижения волатильности и повышения вашего воздействия на сектор или географический регион. Вы можете платить небольшую ежегодную плату, но вы замучаетесь искать идеальное разнообразие для своего инвестпортфеля, если у вас есть всего лишь небольшая сумма денег.

20. Вероятно, слишком хорошие новости тоже бывают. Присмотритесь, например, к акциям китайских фармацевтических компаний с низкими показателями P/E в 2010 году... Да, они уже не там. Но и мои деньги тоже ушли далеко вверх с того времени.

21. И, наконец, из всех различных инструментов, доступных инвесторам, фондовый рынок действительно является лучшим способом опережать инфляцию. Конечно, у него будет больше взлетов и падений, чем у рынка облигаций, но факт остается фактом — за последнее десятилетие S&P 500 вырос на 70%, а доходность 30-летних казначейских облигаций США упала примерно на 30%.