Нефть дешевеет в пятницу

В пятницу цена на нефть упала. К 13.13 мск Brent стоит $63,05 за баррель с поставкой в августе. WTI подешевела до $59,44. Инвесторы ждут итогов переговоров по иранской ядерной программе. Если Тегеран договорится с крупными мировыми державами об облегчении международных торговых санкций, то экспорт иранской нефти может сильно вырасти. Это, в свою очередь, приведет к увеличению глобального перенасыщения нефтяного рынка. Некоторые эксперты предполагают, что развитие такого сценария обеспечит падение цены на «черное золото» примерно на 5 — 10%.

Переговоры по Греции тоже тревожат нефтяных инвесторов. Если страна объявит дефолт по своим долгам, то доллар может укрепиться к евро, обеспечивая дополнительное давление на нефть и другие сырьевые товары.